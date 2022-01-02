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雲南麗江5.5級地震 22人受傷2重傷

記者陳政錄／即時報導
雲南省麗江市寧蒗彝族自治縣2日發生地震。取自雲南地震局官方帳號
雲南省麗江市寧蒗彝族自治縣2日發生地震。取自雲南地震局官方帳號

據中國雲南省地震局公告，當地2日15時02分，麗江市寧蒗彝族自治縣發生5.5級地震，震源深度10公里，現已造成22人受傷，其中有2人重傷，官方指稱，已立即啟動應急處置工作，目前暫未收到房屋損壞情況報告。

雲南麗江市寧蒗彝族自治縣是當地旅遊重鎮，有「小涼山」之稱，據雲南省地震局指出，地震發生在1月2日15時02分，震源深度10公里，震央距寧蒗縣城60公里、距迪慶藏族自治州香格里拉市89公里、距麗江市古城區110公里、距雲南省省會昆明市368公里。

官方通報稱，初步統計，雲南省麗江市寧蒗縣、玉龍縣震感強烈，迪慶藏族自治州香格里拉市震感明顯，目前造成22人受傷（重傷2人、輕傷20人）。

當地地震局表示，受傷者多為受墜落物砸傷，有房屋瓦片掉落的情況，房屋受損情況正在調查中，其他災情也正在進一步統計核實中。

目前，寧蒗震區尚未發生3級以上餘震。另據統計，1990年以來，該震央附近方圓50公里內，曾發生過5級以上地震5次，規模最大的為1976年11月7日四川省涼山州鹽源縣的6.7級地震，距本次地震震央約49公里。

雲南省官方啟動應急響應。取自雲南地震局官方帳號
雲南省官方啟動應急響應。取自雲南地震局官方帳號

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