中國前外長李肇星入駐B站談當發言人：真話不全說

帳號「愛生活的李肇星」在B站發布的第一條視訊。澎湃新聞

又有中國前官員進駐B站（bilibili），2022年1月1日，名為「愛生活的李肇星」在B站發布了第一條視訊，認證信息為中國大陸外交部前部長。

據澎湃新聞，「愛生活的李肇星」發布的第一條視訊，題為《在嗶哩嗶哩，我想講點我知道的事、記得的事，講點真話供大家參考》。在這條長達7分16秒的視訊中，李肇星親自出鏡，圍著紅底方格圍巾，對網友說：「各位年輕朋友，大家好。新年將至，謹藉此機會，祝大家新年快樂，天天向上，快樂學習，團結前進，為祖國，為人民。」

說完開場白，見慣了大場面的李肇星面對鏡頭反而有點忐忑，他直言：「叫我來講國際形勢，講中國外交，心裡有點忐忑。我是出生在中國山東省山區的一個小村里，從小就不愛說話，見了爺爺奶奶不叫人嘴不甜，後來糊里糊塗地到了外交部工作，又糊里糊塗地不知道為什麼，突然有一天，外交部新聞司當時的司長，就是後來的國務院 副總理，外交部長錢其琛，通知我，準備讓我做外交部發言人。我很緊張，我覺得發言人不就是老去說話嗎？發言嗎？我說我不行，最好不讓我做，他（錢其琛）說不行，你已經到了外交部工作了，外交部的規定和紀律是一切聽組織的話。就這樣，我就成了（外交部）發言人了。」

有了開場白的鋪墊，李肇星打開了話匣子，他繼續回憶當年的情境說：「很緊張，下個禮拜就上班了，怎麼辦？我突然想起來我在北大的時候，特別崇敬一個老師，叫季羨林，山東臨清縣人。我知道他，崇敬他，因為他是世界上難得的大學問家，當過北京 大學東方語言文學系系主任、資深教授，他的德文又好、英文又好。司長通知我當發言人，我很害怕，就趕快請教語言大師季先生。我打電話給他，『請問季先生，當發言人說話要注意什麼？』我的老師（季羨林）認為我的這個提法，有一定的問題，他說，『肇星啊，不要強調當發言人說話要注意什麼，你就當一個一般人，當個普普通通的好人，說話要注意以下兩點，九個字就行了：不說假話，真話不全說。』從此以後，我再也不緊張了。」

說到這裡，李肇星談起了當外交部發言人的經驗：「我們當發言人，一般就猜會問什麼問題，猜到了就大家集體商量，然後報告領導批准，就可以用了。猜不到的就只能現場發揮了。一半能猜到，一半猜不到。但是我就按照季先生的要求，也不著急也不害怕了。反正不說假話太容易了，真話不全說也容易。真話全說也太囉嗦，說不完。只要根據你的身分、授權，說你應該說的真話，就這麼簡單。」

「今天，我也是想這樣做，講一點我可以講（的話）。儘管我無知的範圍越來越大，走的地方越來越多，越來越發現自己無知。我還是講點我知道的事、我記得的事，真話給大家參考。」李肇星對網友說：「我剛才把大家叫做尊敬的各位同學、各位老師，這是我想講的心裡話。山東有一個老頭，你也沒見過，我也沒見過，他叫孔子。他有一句話，從小我爺爺就告訴我，就是『三人行必有我師』。就是要把自己看成是一個學生，好多人都會成為我的老師。孔子也說過一個人應該永遠學習，我要向你們學習，儘管你們比我年輕多了。同時，我也很光榮、自豪地把你們當做同學，願意和你們一塊學習。」

李肇星的首條視訊發布之後，立刻引起了網友關注、點讚。有網友就留言表示，「這真是B站最厲害UP主了，沒有之一」。還有網友則說，「不說假話，真話不全說。終身學習。好開心和李老在B站相遇，向您學習。元旦快樂，身體健康」。李肇星也回覆新年快樂。

李肇星曾任大陸外交部發言人、常駐聯合國 代表、外交部副部長、駐美國特命全權大使、外交部長等職務，有豐富外交工作經驗。