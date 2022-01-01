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西安封城11天 傳播鏈仍是謎 浙江、河南、貴州都傳確診

中國新聞組／北京2日電
元旦前後，陜西省西安市無數普通人堅守一線，團結奉獻，守護市民生活，保障城市有序抗疫。圖為西安市長安區職業農民協會會長王衛花（右）向西安市長安區魏寨街道老垇莊村捐贈防疫物資。(新華社)
元旦前後，陜西省西安市無數普通人堅守一線，團結奉獻，守護市民生活，保障城市有序抗疫。圖為西安市長安區職業農民協會會長王衛花（右）向西安市長安區魏寨街道老垇莊村捐贈防疫物資。(新華社)

截至2日，陝西省西安市已因新冠疫情封城11天，仍連續八天本土確診病例超過百例，由於傳播鏈至今成謎，社區傳播風險仍在。浙江寧波、河南新安、貴州銅仁等地也陸續發現確診病例，官方嚴控卻仍見疫情蔓延，引發不少恐慌。不過專家仍強調，只要嚴防死守，1月中旬阻斷西安疫情仍有可能。

據國家衛健委2日通報，目前中國疫情「重災區」的西安市本土確診病例累計已達1573例，昨天陝西延安也發現一例本土確診病例。陝西省衛健委副主任楊聯昌表示，幾天大規模核酸篩查檢出的陽性人數仍維持在高位，從社區檢出的病例還有一定比例，社區傳播風險依然存在，「可以說，西安市本土疫情還處於膠著對壘的關鍵階段」。

陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義在接受陝西日報採訪時表示，西安市本次疫情涉及的新冠病毒「元兇」為Delta變異株，感染者數量較多，表現出病毒載量高、傳播速度快、發病較為隱匿、傳染性強等特點，密接和次密接排查難度大。

西安此輪疫情防控困難的原因在於同時舉行一場13.5萬人的研究生考研與出現出血熱傳染症，讓當地政府措手不及，西安傳染病防控形勢異常嚴峻，也在在考驗西安當地政府的應急反應與治理能力。

另1日浙江寧波市通報新增7例本土確診病例，官方隨即發布新管理舉措，包括即日起寧波飛往北京航班全部取消、寧波市北崙區即日起也暫時關停所有景區、網吧、棋牌室、娛樂、健身、演出等人員密集場所。

河南洛陽新安縣則發現八名本土感染者，均已閉環轉運至鄭州市第一人民醫院港區醫院進行診治。貴州省1日也通報，去年12月31日新增本土確診病例1例，現居銅仁市碧江區。

官方採取封城方式阻斷西安疫情，但本土確診病例仍未見明顯下降，不少民眾及網友質疑官方防控成效；但在專家看來仍樂觀。中國工程院院士張伯禮日前表示，預計到1月中旬西安疫情能夠得到阻斷，1月下旬控制住完全有可能，前提是對疫情「嚴防死守」。

疫情 河南 封城

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