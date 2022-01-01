我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展望2022／供應鏈危機未緩解 缺工、缺貨普遍

展望2022／新冠疫情不會消失 或轉為地方流行病

屋漏偏逢連夜雨 恒大海南人工島被限期拆除

記者戴瑞芬／即時報導

巨債纏身的恒大，董事局主席許家印元旦才喊話會「保交樓」，恒大旗下的信恆旅游開發，在海南填海建造的世界最大人工島「恒大海花島」，島上39棟住宅，總建築面積43萬4941.5平方公尺，因違法取得的規畫許可證已被撤銷，海南省儋州市綜合行政執法局發布行政處罰，要求限期拆除。

值得一提的是，去（2021）年12月16日一年一度的中國十大醜陋建築評選在北京舉行。海南儋州恒大海花島建築群以排名第一當選。上榜理由為：資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。

據海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，責令「恒大海花島」上39棟住宅，必須在10日內，也就是1月10日前自行拆除，逾期將依法組織強制拆除。

北京青年報報導，海花島號稱世界最大的人工島。恒大海花島位於海南省儋州市海灣區域，該島由三個獨立的離岸式島嶼組成，填海面積約8平方公里，建物呈現為盛開在海中的三朵花，故取名為海花島。

恒大在海花島總投資人民幣1,600億（約美金251億），規划有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態，由600多名世界頂級建築設計大師操刀設計。

2019年海南省認為海花島存在違法違規行為；2020年海南省責令39棟住宅建筑整改，2020年5月收回39棟住宅建築預售許可證，項目全面停售；並依法依規對39棟住宅建築預售許可證進行弔銷。

而海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書要求限期拆除，等於是下達了最後通牒。

恒大 北京 樂園

上一則

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

延伸閱讀

恒大許家印稱已復工91.7% 勉員工：永不放棄 必能還債

恒大許家印稱已復工91.7% 勉員工：永不放棄 必能還債
恒大復工會議 許家印信心喊話：確保12月交樓3.9萬套

恒大復工會議 許家印信心喊話：確保12月交樓3.9萬套
暗指恒大 中住建部長：房企經營「3高模式」不可持續

暗指恒大 中住建部長：房企經營「3高模式」不可持續
惠譽調降恒大信評至「有限違約」首度列入違約層級

惠譽調降恒大信評至「有限違約」首度列入違約層級

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01

超人氣

更多 >
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？
「來見見我的好友！」熊媽媽帶2寶來跟人類朋友拜碼頭

「來見見我的好友！」熊媽媽帶2寶來跟人類朋友拜碼頭
中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難

中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難