屋漏偏逢連夜雨 恒大海南人工島被限期拆除

巨債纏身的恒大 ，董事局主席許家印元旦才喊話會「保交樓」，恒大旗下的信恆旅游開發，在海南填海建造的世界最大人工島「恒大海花島」，島上39棟住宅，總建築面積43萬4941.5平方公尺，因違法取得的規畫許可證已被撤銷，海南省儋州市綜合行政執法局發布行政處罰，要求限期拆除。

值得一提的是，去（2021）年12月16日一年一度的中國十大醜陋建築評選在北京 舉行。海南儋州恒大海花島建築群以排名第一當選。上榜理由為：資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。

據海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，責令「恒大海花島」上39棟住宅，必須在10日內，也就是1月10日前自行拆除，逾期將依法組織強制拆除。

北京青年報報導，海花島號稱世界最大的人工島。恒大海花島位於海南省儋州市海灣區域，該島由三個獨立的離岸式島嶼組成，填海面積約8平方公里，建物呈現為盛開在海中的三朵花，故取名為海花島。

恒大在海花島總投資人民幣1,600億（約美金251億），規划有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園 、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態，由600多名世界頂級建築設計大師操刀設計。

2019年海南省認為海花島存在違法違規行為；2020年海南省責令39棟住宅建筑整改，2020年5月收回39棟住宅建築預售許可證，項目全面停售；並依法依規對39棟住宅建築預售許可證進行弔銷。

而海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書要求限期拆除，等於是下達了最後通牒。