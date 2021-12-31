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恒大許家印稱已復工91.7% 勉員工：永不放棄 必能還債

中央社／北京1日電
中國恒大集團董事局主席許家印。（取材自觀察者網）
中國恒大集團董事局主席許家印。（取材自觀察者網）

陷入財務危機的中國恒大集團董事局主席許家印今天向員工發表公開信說，恒大全國建案復工率已達91.7%。只要員工永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，就一定能還清各方面的債務。

綜合中國媒體報導，許家印在這封被視為新年致辭的公開信中說，2021年9月以來，恒大遇到「前所未有的巨大困難」，全體員工都經受了「極其嚴峻的挑戰」。

他表示，近3個多月來，在「各級政府的關心支持」下，在上下游合作夥伴的大力幫助下，全體恒大人排除萬難、日夜奮戰，全國建案復工率已達91.7%，復工人數8.9萬人，2021年第4季累計交樓超過5.3萬套，「復工復產保交樓」工作取得了「來之不易的初步成果」。

許家印除向員工表達感謝，並向「默默承受了巨大犧牲」的員工家屬問候外，還指恒大的員工隊伍「是我一直引以為豪的，是恒大最寶貴的財富」，更是不惜一切代價「復工復產保交樓」，戰勝一切困難、堅定履行企業主體責任的力量之源。

他說，堅信只要恒大員工齊心協力、永不放棄，毫不動搖地把「保交樓」進行到底，就一定能讓每一位業主（房屋所有權人）都擁有一個溫馨美好的幸福家園，就一定能讓公司「恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務」，就一定能創造一個「涅槃重生的美好未來」。

恒大集團 復工

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