恒大許家印稱已復工91.7% 勉員工：永不放棄 必能還債

中國恒大集團董事局主席許家印。（取材自觀察者網）

陷入財務危機的中國恒大集團 董事局主席許家印今天向員工發表公開信說，恒大全國建案復工 率已達91.7%。只要員工永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，就一定能還清各方面的債務。

綜合中國媒體報導，許家印在這封被視為新年致辭的公開信中說，2021年9月以來，恒大遇到「前所未有的巨大困難」，全體員工都經受了「極其嚴峻的挑戰」。

他表示，近3個多月來，在「各級政府的關心支持」下，在上下游合作夥伴的大力幫助下，全體恒大人排除萬難、日夜奮戰，全國建案復工率已達91.7%，復工人數8.9萬人，2021年第4季累計交樓超過5.3萬套，「復工復產保交樓」工作取得了「來之不易的初步成果」。

許家印除向員工表達感謝，並向「默默承受了巨大犧牲」的員工家屬問候外，還指恒大的員工隊伍「是我一直引以為豪的，是恒大最寶貴的財富」，更是不惜一切代價「復工復產保交樓」，戰勝一切困難、堅定履行企業主體責任的力量之源。

他說，堅信只要恒大員工齊心協力、永不放棄，毫不動搖地把「保交樓」進行到底，就一定能讓每一位業主（房屋所有權人）都擁有一個溫馨美好的幸福家園，就一定能讓公司「恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務」，就一定能創造一個「涅槃重生的美好未來」。