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習近平新年賀詞沒提美台 兩岸關係只說1句話

特派記者賴錦宏／北京1日電
新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總臺和互聯網，發表2022年新年賀詞。（新華社）
新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總臺和互聯網，發表2022年新年賀詞。（新華社）

中國國家主席習近平昨晚在2021年最後一天發表2022年新年賀詞。他在賀詞中沒有提到台灣、美國，他表示「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」，真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。他並強調，要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心，致廣大而盡精微。

習近平昨天稍早在全國政協新年茶話會上也重申，中國將堅持一個中國原則和「九二共識」，強化反獨促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展。

習近平在新年賀詞中說，從年頭到年尾，在飛逝的時光裡，看到的、感悟到的中國，是一個堅韌不拔、欣欣向榮的中國。這裡有可親可敬的人民，有日新月異的發展，有賡續傳承的事業。

習近平講話裡強調2021年中共兩件大事。7月1日，隆重慶祝中國共產黨成立100周年。站在天安門城樓上感慨繫之，歷史征程風雲激盪，中國共產黨人帶領億萬人民經千難而百折不撓、歷萬險而矢志不渝，成就了百年大黨的恢宏氣象。不忘初心，方得始終。

其次，中共19屆6中全會通過黨的第三個歷史決議。中華民族偉大復興絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，也絕不是一馬平川、朝夕之間就能到達的。

習近平說，「我也是從農村出來的，對貧困有著切身感受」。「經過一代代接續努力，以前貧困的人們，現在也能吃飽肚子、穿暖衣裳，有學上、有房住、有醫保。全面小康、擺脫貧困是我們黨給人民的交代，也是對世界的貢獻。讓大家過上更好生活，我們不能滿足於眼前的成績，還有很長的路要走」。

習近平沒有提到台灣、美國。他說，「祖國」一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，「一國兩制」才能行穩致遠。「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。

習也不忘為北京冬奧做宣傳。他說，再過一個多月，北京冬奧會、冬殘奧會就要開幕了。中國將竭誠為世界奉獻一屆奧運盛會。世界期待中國，中國做好了準備。

今年習近平沒有問候快遞小哥，而是問候在太空站上的三位太空人。他說，三位航天員正在浩瀚太空「出差」，向大家致以誠摯的新年問候！

習近平 北京冬奧 太空人

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