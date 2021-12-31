我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國研究：打完第三劑加強針 住院風險降88%

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

何韻詩臉書報平安 宣布周日線上演唱照常舉行

記者呂佳蓉／即時報導
香港歌手何韻詩（左）貼出與梅艷芳（右）的合照。（取自何韻詩臉書）
香港歌手何韻詩（左）貼出與梅艷芳（右）的合照。（取自何韻詩臉書）

香港立場新聞董事、歌手何韻詩昨日傍晚獲准交保候查。她昨晚在臉書發文報平安，並說周日的線上音樂會仍按照原訂計畫舉行，「歌，仍是要唱下去的」。

何韻詩是在30日深夜11時45分發布這則貼文，並附上與已故香港藝人梅艷芳的合照。這則文章先向各方關心她的人報平安，「自己身心都好，也不好意思讓大家掛心」。

她說這兩天獨自等待的時間，都想起今天是每年最特別的日子。何韻詩口中的日子是梅艷芳逝世周年。何韻詩表示，「靠哼著妳（指梅艷芳）的歌穩定自己的心。唱著唱著，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了。」

何韻詩表示，「然後再想想，其實不正是妳教會我，即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完嗎？」

她最後說：「這個星期日的網上音樂會，將按照原訂計畫舉行。歌，仍是要唱下去的。到時見。」

何韻詩是梅艷芳唯一入室的女徒弟，她在梅艷芳身旁8年之久，很受梅艷芳疼愛與信任。梅艷芳曾在1989年聲援「六四事件」，而遭到中國大陸封殺，直到1995年解禁。之後梅艷芳到大陸舉辦演唱會，應歌迷要求唱了禁歌「壞女孩」，再度被中國大陸封殺，直到2002年才被解禁。

香港警方29日拘捕立場新聞6名現任或前任高層，除前總編輯鍾沛權和前署任（代理）總編輯林紹桐外，還有何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智等前董事。其中，何韻詩遭扣查36小時後，於30日傍晚5時許離開西區警署，她雙手合十致意，沒有對媒體發表談話。

梅艷芳 香港 解禁

上一則

元旦到春節 成都1公司放假47天 網憂是否快倒閉了？

下一則

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

延伸閱讀

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

何韻詩被拘留36小時30日獲釋 雙手合十不回應媒體提問

何韻詩被拘留36小時30日獲釋 雙手合十不回應媒體提問
何韻詩遭國安處拘捕 4天後線上演唱會恐再「被取消」

何韻詩遭國安處拘捕 4天後線上演唱會恐再「被取消」
草蜢維港免費線上秀 義唱梅艷芳金曲

草蜢維港免費線上秀 義唱梅艷芳金曲

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
何韻詩(左)在臉書貼出黃耀明在警署外等候她的照片，並留下感性文字。(取自何韻詩臉書)

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

2021-12-30 15:35
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔
飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」
確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能