何韻詩臉書報平安 宣布周日線上演唱照常舉行

香港歌手何韻詩（左）貼出與梅艷芳（右）的合照。（取自何韻詩臉書）

前香港 立場新聞董事、歌手何韻詩昨日傍晚獲准交保候查。她昨晚在臉書發文報平安，並說周日的線上音樂會仍按照原訂計畫舉行，「歌，仍是要唱下去的」。

何韻詩是在30日深夜11時45分發布這則貼文，並附上與已故香港藝人梅艷芳 的合照。這則文章先向各方關心她的人報平安，「自己身心都好，也不好意思讓大家掛心」。

她說這兩天獨自等待的時間，都想起今天是每年最特別的日子。何韻詩口中的日子是梅艷芳逝世周年。何韻詩表示，「靠哼著妳（指梅艷芳）的歌穩定自己的心。唱著唱著，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了。」

何韻詩表示，「然後再想想，其實不正是妳教會我，即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完嗎？」

她最後說：「這個星期日的網上音樂會，將按照原訂計畫舉行。歌，仍是要唱下去的。到時見。」

何韻詩是梅艷芳唯一入室的女徒弟，她在梅艷芳身旁8年之久，很受梅艷芳疼愛與信任。梅艷芳曾在1989年聲援「六四事件」，而遭到中國大陸封殺，直到1995年解禁 。之後梅艷芳到大陸舉辦演唱會，應歌迷要求唱了禁歌「壞女孩」，再度被中國大陸封殺，直到2002年才被解禁。

香港警方29日拘捕立場新聞6名現任或前任高層，除前總編輯鍾沛權和前署任（代理）總編輯林紹桐外，還有何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智等前董事。其中，何韻詩遭扣查36小時後，於30日傍晚5時許離開西區警署，她雙手合十致意，沒有對媒體發表談話。