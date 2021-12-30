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王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

記者呂佳蓉／即時報導
中國國務委員兼外長王毅今日接受新華社與中央廣播電視總台聯合採訪。圖／中國外交部網站
中國國務委員兼外長王毅今日接受新華社與中央廣播電視總台聯合採訪。圖／中國外交部網站

中國國務委員兼外長王毅在回顧今年的中美關係時表示，今年中美關係確實出現一些變化，中方維權反霸，美方意識到，以極限施壓的方式迫使中國退讓，最終還會搬起石頭砸自己的腳。

據中國外交部網站消息，王毅表示，美國領導人與一些官員表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但同時，在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，「美方仍在不斷挑起新的事端」。

王毅批評，「這是典型的言行不一，讓人們對美國的信用產生嚴重質疑」。

王毅並強調，美方要想恢復穩定健康的中美關係，要明白三件事。第一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，穩定發展。

王毅接著稱，中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路，也沒興趣去改變誰、取代誰、威脅誰，只要美國真正把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮。

王毅最後表示，中方決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞。只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存。

王毅

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