拜登簽署2022國防授權法 北京：毒化中美兩軍關係

中國國防部發言人譚克非。（取材自中國國防部官網）

美國總統拜登 27日簽署預算 規模7,700億美元的2022財年國防授權法（NDAA for Fiscal Year 2022）美國將投資至少71億美元與中國競爭，並遵循台灣關係法，支持台灣自我防衛。中國國防部 發言人譚克非30日表示，該法案嚴重損害中美互信，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

這項法案支持台灣發展不對稱戰力及尋求美台軍事合作，國會意見建議，美國政府邀請台灣參與環太平洋軍演。

中國國防部今日舉行例行記者會，譚克非指出，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，渲染「中國威脅論」，極力抹黑中國國防政策和軍力發展，在台灣、涉疆等問題上對中方無端指責，鼓噪在亞太、拉美等地區加強對華遏制，煽動開展對華經貿、科技競爭，詆毀中國同有關國家正常交流合作。

譚克非也說，該法案嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國國家主權、安全、發展利益。

譚克非強調，美方粗暴干涉中國內政、渲染中國威脅、抹黑中國發展、強調對華競爭，實際上是在把兩國兩軍關係帶入危險的境地。中方敦促美方摒棄零和博弈觀念，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，停止頒布敵視性對華政策，停止將中方塑造成為美方的對手甚至敵人。