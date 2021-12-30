立場、蘋果日報被查 香港特首否認整頓「反對派媒體」

香港特區行政長官林鄭月娥。(美聯社)

香港 《蘋果 日報》與《立場新聞》今年接連被港警國安處調查從而關閉，引發外界抨擊香港特區政府打壓新聞自由，但香港特首林鄭月娥 30日否認香港正在整頓「反對派媒體」，她還反問新聞人員就可以凌駕法律？

據香港電台與明報等港媒報導，林鄭月娥30日指出，執法行為不會因個人機構或企業身分有所改變，若媒體有行動涉違法便會採取行動，無人可凌駕法律，人權自由也非無制約。西方機構、媒體或政府未掌握證據妄下定論，甚至要求釋放被捕者，是踐踏法治。

林鄭月娥並指，「沒有人可以凌駕法律，為何有些自稱是『第四權』的新聞人員就可以凌駕法律，又反問他們是否不會做錯事或違法。」

此外，林鄭月娥還表示，將於明年1月12日新一屆立法會首次會議公布政府改組政策局細節，3月底前制訂方案，此外也將於本屆政府任期內展開「基本法」23條立法的討論及諮詢工作。

香港「基本法」第23條要求香港特別行政區應自行立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆大陸中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

香港基本法第23條立法自2003年香港爆發大規模街頭抗議活動後，就一直未能完成立法工作。