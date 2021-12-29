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中國又一網路企業裁員 汽車之家傳裁掉2成

中央社上海29日電

在美國與香港均上市的中國網路企業汽車之家，成為年底這波網企裁員潮的「新成員」。據報導，汽車之家裁員幅度約2成，由於競爭者眾，今年獲利明顯下降，因而進行組織調整。

今年以來，隨著針對網路巨頭的監管政策持續收緊，中國不少大型網企的業務緊縮；在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。繼字節跳動、百度、愛奇藝等祭出規模不一的裁員後，今天傳出，主要提供汽車資訊的「汽車之家」也正在裁員。

根據中國財經媒體財新、搜狐科技報導，汽車之家正在裁員，被裁的人員占全公司人數的1到2成，提供N＋2、N＋2.8個月（年資加2或2.8）的離職補償，不少人是「當天早上談成，下午就走，甚至無須交接」。

針對這項消息，汽車之家回應稱：「裁員屬於正常組織架構調整優化，人員優化幅度不超5%，不存在網上說的大量裁員的情況。」

然而報導引述內部人士指出，汽車之家確實正在裁員，而且規模可能比外傳的600人還要多，「內部一直在傳，2022年第二季還要繼續裁員」。而且，被裁的並非只有考績不佳的員工，不少新興業務部門的人也在這波裁員名單上，「有的組也就只是1、2個人被裁，有的組則會被裁掉一半。」

報導分析認為，汽車之家裁員一方面可能是想藉由業務整合，重新分配部門工作內容；另一方面，「懂車帝」、「易車」等業內競爭者的影響過大，導致汽車之家的效益不理想，市場遭到瓜分，連帶影響營收

汽車之家第3季財報顯示，營收人民幣17.64億元（約2.77億美元），年減約24%；淨利潤為5.22億元，年減38%。

據公開資料，汽車之家是全球最大的汽車消費和服務網站，日活躍使用者超過4300萬。今年3月在港股上市，成為中國繼阿里巴巴、京東與網易之後，第4家在香港與美國兩地都上市的中概股網路企業。

汽車 裁員 營收

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