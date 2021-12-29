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立場新聞被指煽動文章曝光 創辦人蔡東豪遭通緝

中央社台北29日電
港警聚集在立場新聞辦公室外。 （路透）
港警聚集在立場新聞辦公室外。 （路透）

香港立場新聞今天遭到警方大舉搜查拘捕後，已宣布停止運作。據報導，立場新聞被指「煽動」違反國安法的文章至少有20篇，多名涉案人士已因此被通緝，其中包括創辦人兼董事蔡東豪。

綜合星島日報、香港01等港媒報導，港警國安處高級警司李桂華今天中午在記者會提到，立場新聞涉嫌在2020年7月至今年11月期間，不斷刊登多篇帶煽動性文章。

報導引述消息指出，立場新聞涉及煽動性的文章最少共20篇，其中包括2021年2月刊登現身處德國、前「鍵盤戰線」發言人鄺頌晴專訪，有關她要求德國政府因香港國安法立法而制裁中國。

另外，2021年5月轉載「歐洲再出發大聯盟」題為「從北愛爾蘭抗爭經驗看香港抗爭運動的未來」，文中煽動其他人參照愛爾蘭共和軍的武力抗爭模式在香港進行抗爭活動。當時立場新聞轉載後，被左派媒體指控「煽恐、煽暴」，並遭民眾舉報。

立場新聞今年6月刊登一篇題為「生為維吾爾人就是罪」，專訪一名自稱是維吾爾人，批評新疆再教育營的情況，指中國沒人權可言；以及轉載媒體人區家麟題為「蘋果創刊號社論：我們屬於香港」的文章，抨擊香港司法已遭嚴重破壞，聲稱香港國安法已取代香港所有法律，嚴重破壞香港的人權和法治等。

據知，其中5篇文章已被要求在短時間內下架。

此外，多名流亡外國的泛民主派政治人物包括羅冠聰、許智峯、梁頌恆、張崑陽等，多次在立場新聞撰文，呼籲國際制裁香港的文章也涉及煽動性，這些文章分別刊登於去年8月、11月、12月以及今年4月。

報導引述消息稱，多名涉案人士正被警方通緝，當中包括立場新聞創辦人兼董事蔡東豪。

警方掌握的資料顯示，蔡東豪於2014年9月「占中」運動後，絕少出席政治活動，過去一直保持低調，甚少出席反政府示威活動或高調聲援反送中運動示威者。

消息指蔡東豪可能已經離境，外傳目前身在澳洲。

香港 德國 維吾爾

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