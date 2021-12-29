中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中媒《21世紀經濟報導》指出， 2021年底，部分銀行分支機構遭遇罕見的「資產荒」。部分地區中小微企業信貸需求不足，導致銀行普惠貸款 一直放不出去，國有大行部分基層網點普惠貸款投放面臨無法達到目標的壓力，將影響年終考績獎金。

該報導表示有幾個跡象顯示部分機構承受「資產荒」壓力。一個跡象是，部分機構受「資產荒」壓力將「開門紅」儲備項目提前投放。此外，有的國有大行11月已將該行全年普惠貸款任務在原有基礎上再增10%，並分散到各分行落實；金融市場也受到影響，近日，十年國債利率 逼近年內新低，城投債信用利差接近歷史最低水平，甚至銀行票據轉貼利率一度接近0。

至於為何會有「資產荒」？報導指出是部分商業銀行的普惠貸款投放遇到了一些困難。

一位國有大行分行人士表示，「今年我們行全國新增普惠貸款任務要求超過千億，年末兩個月全行又加了10%的任務。」普惠貸款任務完不成會影響員工年終績效，所以現在是把明年開門紅的儲備任務都投放出去了。

不過，報導提到普惠指標無法完成主要受到當地經濟影響。從大環境來看，去年普惠指標完成好主要是出口需求大，企業用款較多，而當前內需比較一般，今年企業經營狀況普通，企業有迫切用款需求的銀行不敢做，不想用款的，不是企業自身有錢，便是對明年經濟形勢沒把握，不敢擴大產能。

儘管「資產荒」是中國銀行業內常被討論的老話題，但報導稱今年情況略有不同。商業銀行一般會在年底儲備信貸項目，待到第二年再行投放，但今年商業銀行開始出現放寬信貸敞口、勸說對公客戶多貸款的情況。例如深圳等發達城市，小微貸款的形勢多以「房抵經營貸」等方式出現。

而銀行為了完成普惠貸款任務，會以各種名目創造針對性的產品，同時還存在降低金融服務標準和門檻的現場，使本來被銀行風控體系排除在外的客戶滿足放貸要求。

有大行華北分行業務人士表示，當前確實存在某種程度上普惠業務資產荒，尤其是找真正好的普惠項目特別難。雖然在壓力下不會在乎企業是否有核心技術，但如果要在數據造假的話難度仍高，因為因為現在都是支行考核，普惠數據監管嚴格，操作空間極小。

另外，對一些銀行業內人士而言，普惠客戶的爭奪目標已經轉向「專精特新」。一位中小銀行人士表示，「現在都在做專精特新，包括『小巨人』企業，以及製造業企業。各級政府部門有專精特新企業名錄。」

央行 數據顯示，到今年10月末，專精特新「小巨人」企業整體獲貸率超過七成，戶均貸款餘額為人民幣（以下同）7,526萬元。從總量上來看，10月末，普惠小微貸款餘額18.6兆元，年增 26.7%。