人民日報評林瑞陽事件 「剜掉網路傳銷毒瘤」

人民日報官方對林瑞陽事件評論。（新浪微博照片）

人民日報官方微博 29日稱，日前，張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處。中國市場監管部門回應，涉案人員多、金額比較巨大，已進入財物審計階段。涉案公司回應，積極配合有關部門工作。有關案件性質、責任認定，還需靜等調查結果。評論稱，治理各種傳銷，重拳出擊不能停。

文章稱，由此引發的大眾對網路傳銷現象的熱議，也在提醒人們須警惕以電商 、微商等名義開展的新型傳銷行為。法治社會，容不下違法鑽營的「秘密」；法律之傘，只保護守法本分的經營。相關機構與網路平台需要加強技術甄別，治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停，深挖細查見成效。

另據九派新聞，近日，張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處。 12月29日上午，石家莊市裕華區市場監督管理局回應稱：此傳銷組織從2013年開始，轄區內涉案人員多，但是具體人數不便透露，涉案金額比較巨大。該工作人員還介紹稱，從目前的調查來判斷，這個傳銷組織屬於一種經營性傳銷行為，還不足以構成詐騙 型的傳銷。目前，此案已進入財務審計階段。目前張庭林瑞陽只是轉發了公司的回應，並未就此事道歉。

據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達人民幣6億元（約9422萬美元，分兩次凍結，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元）。

對此，TST庭秘密12月29日凌晨在官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作。