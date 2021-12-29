我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

國台辦：2022年將加強粉碎「台獨分裂圖謀」

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

中央社北京29日綜合外電報導

中國官媒今天報導，在廣西省靖西市，4名遭控運送非法移民的嫌疑人因違反COVID-19防疫規定，在武裝鎮暴警察押解下遊街示眾，隨即引發對政府執法過當的批評。

根據中國國營廣西新聞網公布的影片畫面，4名身著白色防護衣、佩戴白色口罩的嫌犯，胸前和背後都掛著牌子，上面寫著他們的姓名和大頭照。他們在8名同樣穿防護衣、戴面罩的武警左右押解下，走在人潮洶湧的街道上，周圍還有一群配備鎮暴裝備的武警，有些武警手上還拿著槍。

影片來源：YouTube

報導稱，這4名嫌犯被控運送非法移民入境。目前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中國邊境基本上皆已關閉。

針對遊街示眾之舉，靖西市公安局回應稱，這屬於「現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適」；而且這麼做可以「嚇阻邊境犯罪行為」。

然而，畫面曝光後引來強烈反對，多個官方媒體和社群媒體使用者紛紛批評這種彷彿回到文革時期的嚴厲做法。

中國共產黨附屬的新京報今天發表題為「哪怕為了防疫，也不宜『遊街示眾』」評論，稱「即便為了防疫，也不能讓『遊街示眾』這種違背依法治國精神的舉措再次出現。」

經過維權人士數十年來的努力後，中國已在2010年禁止對嫌犯進行類似的公開羞辱；然而，在地方政府大力執行國家的「清零政策」時，這種作法又死灰復燃。

根據靖西政府網站，近幾個月裡，還有其他遭控非法走私和販運人口的嫌犯被遊街示眾。

非法移民 防疫 邊境

上一則

反制美國封殺？中國首次發布出口管制白皮書

下一則

協助明星、主播偷逃稅 中國逮捕數名稅務「黑中介」

延伸閱讀

防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令

防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令
歐洲多國確診新高：法國增17萬例 英國跨年防疫不升級

歐洲多國確診新高：法國增17萬例 英國跨年防疫不升級

上網課、延開學…華府疫情重災區 大學收緊防疫

上網課、延開學…華府疫情重災區 大學收緊防疫
澳洲無尾熊遭「大屠殺」 1地主和2公司遭控250罪

澳洲無尾熊遭「大屠殺」 1地主和2公司遭控250罪

熱門新聞

西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史
「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋