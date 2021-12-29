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反制美國封殺？中國首次發布出口管制白皮書

記者林宸誼╱即時報導
中國首次發布出口管制白皮書。新華社
中國首次發布出口管制白皮書。新華社

中國國務院新聞辦29日發布《中國的出口管制》白皮書，對兩用物項（軍民兩用的敏感物項和易制毒化學品）、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，這是國際上通行的做法。

新華社報導，商務部有關負責人表示，將繼續推進出口管制法治化建設，抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作。

這是中國首次發布出口管制的白皮書，全文9,000多字，分為前言、正文和結束語。正文包括4部分，分別出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

白皮書指出，中國主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視原則，不應當損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

白皮書提到，堅決反對濫用出口管制措施。任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。

中共13屆全國人大常委會第22次會議去年表決通過出口管制法，並自同年12月1日起施行。該法明確指出，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對等採取措施。

歧視 國務院 商務部

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