「直播一哥」李佳琦已向浙江省消保委 提交整改報告

李佳琦已向浙江省消保委提交整改報告。（取材自微博）

浙江消保委發布，已收到淘寶、拼多多、京東、快手、抖音 五個平台及帶貨主播李佳琦所在公司整改報告，從提交的整改報告來看，各平台和涉事主播態度端正，提出整改措施切實可行，針對性強。

澎湃新聞報導，其中李佳琦的營運方美腕上海網路科技表示，立即停止銷售相關商品，對庫存所有商品進行更改，更改完畢且經過新一輪檢測 後，再重新上架相關商品。

浙江省消保委表示，今後，將對直播帶貨行業形成常態化動態監督機制，持續保持監督壓力，切實維護好廣大消費者的合法權益。

IT之家報導，今年雙十一期間，浙江消保委發現部分帶貨主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等問題。

在淘寶平台擁有5645.2萬粉絲數的李佳琦、抖音平台擁有1053.4萬的唄唄兔直播間內，分別發現1批次和2批次商品標籤不規範問題。

江蘇省消保委於12月23日約談相關平台和主播，要求在12月28日前提交整改報告。

針對主播的不規範直播和檢測發現不合中國國家標準的商品等，各平台回應透過停播、扣除積分、違約金等對涉事主播予以處罰，下架、封存不符合國家標準的商品，並設立先行預賠金，保障消費者退貨退款要求，並提出加強監管、提高商品品質等的改進措施。

淘寶表示將督促機構、主播把好選品關，對進入直播間商品的賣點資訊、價格對比等進行充分取證核實後再宣傳描述。拼多多表示將利用技術手段，重點管控風險類目的店鋪和商品直播。京東表示將定期對主播進行培訓，制定違規處置措施。