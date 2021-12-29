我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「直播一哥」李佳琦已向浙江省消保委 提交整改報告

記者林宸誼／綜合報導
李佳琦已向浙江省消保委提交整改報告。（取材自微博）
李佳琦已向浙江省消保委提交整改報告。（取材自微博）

浙江消保委發布，已收到淘寶、拼多多、京東、快手、抖音五個平台及帶貨主播李佳琦所在公司整改報告，從提交的整改報告來看，各平台和涉事主播態度端正，提出整改措施切實可行，針對性強。

澎湃新聞報導，其中李佳琦的營運方美腕上海網路科技表示，立即停止銷售相關商品，對庫存所有商品進行更改，更改完畢且經過新一輪檢測後，再重新上架相關商品。

浙江省消保委表示，今後，將對直播帶貨行業形成常態化動態監督機制，持續保持監督壓力，切實維護好廣大消費者的合法權益。

IT之家報導，今年雙十一期間，浙江消保委發現部分帶貨主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等問題。

在淘寶平台擁有5645.2萬粉絲數的李佳琦、抖音平台擁有1053.4萬的唄唄兔直播間內，分別發現1批次和2批次商品標籤不規範問題。

江蘇省消保委於12月23日約談相關平台和主播，要求在12月28日前提交整改報告。

針對主播的不規範直播和檢測發現不合中國國家標準的商品等，各平台回應透過停播、扣除積分、違約金等對涉事主播予以處罰，下架、封存不符合國家標準的商品，並設立先行預賠金，保障消費者退貨退款要求，並提出加強監管、提高商品品質等的改進措施。

淘寶表示將督促機構、主播把好選品關，對進入直播間商品的賣點資訊、價格對比等進行充分取證核實後再宣傳描述。拼多多表示將利用技術手段，重點管控風險類目的店鋪和商品直播。京東表示將定期對主播進行培訓，制定違規處置措施。

檢測 抖音

上一則

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

下一則

雙面泉州…先入萬億俱樂部 再入世遺

延伸閱讀

51萬人民幣邀來陳小春 3場直播只賣出5000元

51萬人民幣邀來陳小春 3場直播只賣出5000元
逃的稅全變眼淚 直播一姐薇婭徹底涼涼了？

逃的稅全變眼淚 直播一姐薇婭徹底涼涼了？
抖音打敗谷歌、臉書 躍「最受歡迎」網站、社群

抖音打敗谷歌、臉書 躍「最受歡迎」網站、社群
抖音打敗谷歌、臉書 成最受歡迎網站、社群

抖音打敗谷歌、臉書 成最受歡迎網站、社群

熱門新聞

西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高