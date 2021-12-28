我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情主導盤勢 道指連升五日

紐約曼哈頓每50人就有1人確診 雀兒喜陽性率直逼全美最高

壹傳媒黎智英等7人 遭加控及修改罪名

香港特派員李春／香港報導
蘋果日報創辦人黎智英。（美聯社）
蘋果日報創辦人黎智英。（美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英等7名高層，被控違反港區國安法，勾結外部勢力的案件，昨在法院再提訊時，被加控1項串謀刊印煽動刊物等控罪，及改動1項串謀外國制裁香港或中國等控罪，全部7人不准保釋，明年2月24日再提訊。

香港警方去年8月拘捕黎智英及兩個兒子，搜查了壹傳媒及蘋果日報位於將軍澳的大樓，其後壹傳媒集團行政總裁張劍虹等人陸續被捕，今次提訊7名被告，除了黎智英和張劍虹之外，還有前總編輯羅偉光、前主筆楊清奇、前副社長陳沛敏、英文版前執行總編輯馮偉光以及前執行總編輯林文宗。

黎智英等7人被控串謀勾結外國或境外勢力等的案件，昨在西九龍裁判法院再提訊，署理總裁判官羅德泉將案交付高等法院原訟庭處理審訊程序，案件再押後至明年2月24日提訊，7人不准保釋，繼續還押。

在今次提訊中，控方申請加控7人1項控罪及修改其中1項控罪。新增控罪，是串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪，具意圖引起對北京、香港政府的憎恨、藐視、或激起離叛；激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項。

修改的控罪，是指7名被告在去年7月至今年6月24日間，與蘋果日報等多間相關公司及其他人，一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港或中國。

除7人被控罪外，3間公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司同時被控，公司被控的案件會押後至明年2月10日再訊。

香港 蘋果 黎智英

上一則

華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片

下一則

西安疫情新高 150軍醫連夜出動

延伸閱讀

Omicron來襲 澳門現首例 香港增14例單日新高

Omicron來襲 澳門現首例 香港增14例單日新高
港澳研究會副會長王振民：港民主發展付高昂「學費」

港澳研究會副會長王振民：港民主發展付高昂「學費」
封面故事／彭博年度50人 引領全球潮流

封面故事／彭博年度50人 引領全球潮流
香港高等法院頒令壹傳媒即時清盤 公司未派法律代表

香港高等法院頒令壹傳媒即時清盤 公司未派法律代表

熱門新聞

西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水