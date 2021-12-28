華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片

華為新成立精密製造公司，但不生產晶片。路透

華為 是否要開始製造晶片 ？據陸媒「第一財經」報導，「華為精密製造有限公司」於28日成立，但並非製造晶片，而是生產提供華為無線、數位能源等產品的核心組件。

第一財經指出，根據「企查查」APP顯示，華為精密製造有限公司法定代表人為李建國，註冊資本人民幣6億元（約9400萬美元），經營範圍包含：光通信設備製造；光電子器件製造；電子元器件製造；半導體分立器件製造等。企查查股權穿透顯示，該公司由華為技術有限公司100%控股。

根據第一財經記者從華為內部人士獨家獲得的消息，精密製造有限公司具備一定規模的量產和小批量試製（能力），但主要用於滿足華為自有產品的系統集成需求。

內部人士表示，「我們不生產片，主要業務是華為無線、數字能源等產品的部分核心器件、模組、部件的精密製造，包括組裝與封測。」該人士還表示，經營範圍中提及的「半導體分立器件」主要是分立器件的封裝、測試。

事實上，自去年開始，華為是否自製晶片的話題就不斷。今年9月，華為輪值董事長徐直軍曾在一場媒體溝通會表示，目前華為一直靠（晶片）庫存維持生存，也在努力解決晶片製造問題，但要靠中國半導體產業鏈共同努力，要付出巨大的努力和相當長的時間才能解決。