中國掀「瞇瞇眼辱華」獵巫 賓士廣告也遭殃

賓士一則廣告，也被中國網友說是辱華。取自梅賽德斯-奔馳官方微博。

繼Dior、三隻松鼠事件後，再有一家品牌被中國網友的「瞇瞇眼就是辱華」獵巫風潮波及。據中國黨媒環球網報導，梅賽德斯-奔馳近日在宣傳廣告中，也疑似使用「瞇瞇眼」模特兒妝容，引發中國網友討論。

據27日一名中國網友「@上帝之鷹_5zn」貼出的文章顯示，賓士在本月25日發布的一則推廣影片中，女性模特兒妝容也是「瞇瞇眼」，網友並配文「奔馳的廣告，無語」。

此舉於28日引起大量網友討論，有網友認為，「一個、兩個、三個 …… 廣告商都用瞇瞇眼，沒有問題才怪 !」，「感覺有點刻意了」，認為這群人在「PUA中國消費者」，抨擊近日不只Dior事件，三隻松鼠、動畫雄獅少年等都鬧得那麼凶，「我不信奔馳不是故意的」。

經實際查詢賓士官方微博 ，可見賓士25日就在官方帳號上，發表一則長約50秒的影片，為宣傳新車採用了一男、一女兩位模特兒搭檔。有網友在影片下留言，質疑為什麼要針對中國女性，但也有人認為要多點豁達包容。

據報導，環球時報、環球網記者在事發後已經聯繫中國賓士部門，但截至發稿前尚未獲得回應，爭議廣告也還沒有被撤下。

在此之前，Dior攝影 展品《驕傲的矜持》被質疑醜化亞裔 女性，遭中國網友出征，以致11月23日，Dior和攝影師陳漫均發文致歉；隨後，中國休閒零食品牌三隻松鼠，因一則2019年10月發布的廣告，也被網友認為模特兒「瞇瞇眼」辱華，在近日被翻舊帳並炒作上微博熱搜，導致公司於12月26日道歉滅火。

但三隻松鼠廣告的模特兒「@菜孃孃」本人，也親自出面回應，表示無奈不知道自己做錯了什麼，要遭受這種網路暴力，反問網友難道「我眼睛小就不配做中國人了？」並說自己眼睛就是長成這樣，沒有故意要去營造什麼辱華形象。