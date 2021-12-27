西安疫情嚴峻 連夜出動解放軍接管隔離病區

中共派解放軍支援西安，進駐定點醫院和接管隔離病區。（取材自華商報）

中國西安市本土確診病例數持續飆升，為滿足醫護量能需求，中共27日晚間連夜出動150名解放軍 軍醫，緊急增援西安醫院，並接管隔離病區。據中媒報導，這些軍醫有參與過北京小湯山醫院SARS疫情 、奔赴汶川抗震救災，也有進駐過武漢 火神山醫院的「老兵」，是「與死神掰手腕的專家」。

據西安華商報報導，27日晚間20時，位於陝西西安的空軍軍醫大學組織150名解放軍軍醫，入駐本次疫情西安定點救治醫院，接管隔離病區。

據了解，由於西安市疫情多點爆發，防控形勢複雜嚴峻，陝西省官方27日凌晨來函，要求抽調軍醫加入防控工作。

報導指，這些軍醫有參與過北京小湯山醫院SARS疫情、奔赴汶川抗震救災、遠赴非洲抗擊伊波拉病毒，和進駐過武漢火神山醫院的老兵，經驗相當豐富。

在此之前2020年，解放軍空軍軍醫大學曾兩次派出醫療隊馳援武漢，如今再次深夜出征，支援西安。

中國國家衛健委通報，27日0到24時，全中國新增確診病例209例，其中境外輸入27例，本土病例182例。在新增的本土病例中，有175例來自西安，再次創下單日通報最高紀錄。

自9日以來，西安此輪疫情累積本土確診病例已達810例。西安23日零時起實施「封閉式管理」，並於27日中午展開第五輪全市核酸檢測，要求民眾在檢測結果均完成前，除必要工作者外，全體市民必須做到「足不出戶」。