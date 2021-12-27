我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

過去2周…7州Omicron確診增3倍 夏威夷暴增近10倍

西安疫情嚴峻 連夜出動解放軍接管隔離病區

記者陳政錄／即時報導
中共派解放軍支援西安，進駐定點醫院和接管隔離病區。（取材自華商報）
中共派解放軍支援西安，進駐定點醫院和接管隔離病區。（取材自華商報）

中國西安市本土確診病例數持續飆升，為滿足醫護量能需求，中共27日晚間連夜出動150名解放軍軍醫，緊急增援西安醫院，並接管隔離病區。據中媒報導，這些軍醫有參與過北京小湯山醫院SARS疫情、奔赴汶川抗震救災，也有進駐過武漢火神山醫院的「老兵」，是「與死神掰手腕的專家」。

據西安華商報報導，27日晚間20時，位於陝西西安的空軍軍醫大學組織150名解放軍軍醫，入駐本次疫情西安定點救治醫院，接管隔離病區。

據了解，由於西安市疫情多點爆發，防控形勢複雜嚴峻，陝西省官方27日凌晨來函，要求抽調軍醫加入防控工作。

報導指，這些軍醫有參與過北京小湯山醫院SARS疫情、奔赴汶川抗震救災、遠赴非洲抗擊伊波拉病毒，和進駐過武漢火神山醫院的老兵，經驗相當豐富。

在此之前2020年，解放軍空軍軍醫大學曾兩次派出醫療隊馳援武漢，如今再次深夜出征，支援西安。

中國國家衛健委通報，27日0到24時，全中國新增確診病例209例，其中境外輸入27例，本土病例182例。在新增的本土病例中，有175例來自西安，再次創下單日通報最高紀錄。

自9日以來，西安此輪疫情累積本土確診病例已達810例。西安23日零時起實施「封閉式管理」，並於27日中午展開第五輪全市核酸檢測，要求民眾在檢測結果均完成前，除必要工作者外，全體市民必須做到「足不出戶」。

疫情 解放軍 武漢

上一則

西安新冠確診病例再創新高 日增175例

下一則

中國掀「瞇瞇眼辱華」獵巫 賓士廣告也遭殃

延伸閱讀

西安新冠確診病例再創新高 日增175例

西安新冠確診病例再創新高 日增175例
西安疫情擴大 祭最嚴管控 一律「足不出戶、不准聚集」

西安疫情擴大 祭最嚴管控 一律「足不出戶、不准聚集」
西安本土確診破600大關 張伯禮：或一月下旬控制住

西安本土確診破600大關 張伯禮：或一月下旬控制住
確診病例急升 陝西衛健委：本土疫情仍處於發病高峰

確診病例急升 陝西衛健委：本土疫情仍處於發病高峰

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」
專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她