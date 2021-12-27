西安疫情擴大 祭最嚴管控 一律「足不出戶、不准聚集」

12月27日，民警在西安市北大街檢查車輛（無人機照片）。（新華社）

陝西西安本土疫情 持續擴大，昨天再度提升防控等級，實行最嚴格的全面管控措施，非疫情防控及民生保障車輛不得上路。23日起「封城」的西安按下「暫停鍵」，自27日零時起，所有市民除參加核酸採樣外，徹底「足不出戶、不准聚集」。

西安市疫情嚴峻，由12月9日至26日，本土確診病例累計已達635例。中國工程院陝西省衛健委副主任馬光輝表示，陝西本土疫情仍處於發病高峰，預計病例數在短時間內仍會處於高發狀態，也會出現點狀爆發。

西安市疾病預防控制中心副主任陳志軍受訪稱，要求居民「足不出戶」，是因為人群中還有不少無症狀感染者尚未篩查出來，民眾出門有可能會被感染；而此次病毒傳播力強，近距離或防護不到位都可能會被感染。

香港政府昨日公布，Omicron 變種病毒確診個案新增14例，創單日新高。港府決定收緊發現Omicron個案地區登機及檢疫要求，港官說要作最壞的打算嚴陣以待。澳門 電台報導，澳門已發現首例Omicron變異株病例。確診病患為澳門居民，本月23日由美國出發，25日經新加坡回澳。

香港中通社報導，五名香港空手道選手證實感染Omicron變種病毒。確診選手中，包括陝西全運會空手道男子個人形銅牌得主劉知名，及他的四名隊友黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙。

劉知名昨天受訪指出，估計自己是在賽場染疫，指哈薩克的防疫措施差，賽後至少逾60名來自不同地區的代表隊成員，相繼染疫。