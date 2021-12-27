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西安本土確診破600大關 張伯禮：或一月下旬控制住

記者羅印冲／即時報導
12月21日，西安啟動新一輪全員核酸檢測。新華社
12月21日，西安啟動新一輪全員核酸檢測。新華社

中國陝西省西安市疫情嚴峻，由12月9日至26日，本土確診病例累計已達635例。中國工程院院士張伯禮研判，完全有可能在2022年1月下旬控制住當地疫情。

據西安市疫情防控指揮部發布通告稱，西安市於27日將啟動新一輪核酸篩查。

面對當前嚴峻形勢，張伯禮接受央視採訪稱，預計到明年1月中旬，西安市疫情能夠得到阻斷，一月下旬控制住完全有可能。

張伯禮說：「對於西安的情況，我們因為現在還要嚴防死守，還要積極地做篩查，把病人控制起來，盡快地把它阻斷了。我估計用一個周期到一個半周期，也就是說到1月中旬左右能把它阻斷了，到一月二十幾號能夠把它整個控制了，我想還是完全有可能的。」

西安市26日召開新冠肺炎疫情防控工作記者會。當局稱，要嚴格落實農村居家隔離人員管控各項措施；封閉期間，在規範農村家庭採購人員管理方面，要求每戶兩天一人外出2小時。通過各項措施落實，嚴防死守，全力以赴防止疫情向農村外溢和蔓延。

據早前報導，西安市當局26日稱，通過12月21日以來的三輪大規模核酸篩查，使得大多數隱匿病例和社區感染者快速發現，有利把傳播可能性降到最低。後續幾天的核酸篩查還有可能出現報告病例數較多情況，市民不必恐慌。

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