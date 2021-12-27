確診病例急升 陝西衛健委：本土疫情仍處於發病高峰

中國陝西省疫情嚴峻。澎湃新聞

中國陝西省疫情 拉警報，27日16時，陝西省舉行新冠肺炎疫情防控記者會，陝西省衛健委副主任馬光輝表示，目前，陝西省本土疫情仍處於發病高峰，預計病例數在短時間內仍會處於高發狀態，也會出現一些點狀爆發。

他表示，對於已經發生的點狀爆發，已快速採取了措施。隨著封控措施的升級和落實，在廣大市民的支持和配合下，力爭用最短的時間將社會面潛在風險降低。

據澎湃新聞，馬光輝指出，26日0至24時，陝西新增報告本土確診病例152例。12月9日至12月26日24時，全省累計報告確診病例651例。651例病例中，從性別年齡分布看，男性340例，女性311例，最大年齡90歲，最小年齡6月齡，中位年齡36歲。職業分布看，以家務及待業、幹部職員、商業服務、農民、學生、工人為主要發病人群。

近一周來，陝西省新增本土確診病例598例，其中12月26日新增152例，12月25日新增157例，每日新增報告病例數呈現上升趨勢。

另綜合中港媒體報導，西安封城 後，部分民眾生活陷入混亂，民怨上升。西安當地已有26名官員因防疫 不力被問責，但仍無法撫平民怨。

官方的中國新聞周刊發表「拷問西安疫情 千萬人口重鎮應急表現何以如此」文章，直言西安溯源工作緩慢混亂、健康碼系統崩潰等現象，防疫應急表現「令人大失所望」。

根據西安市規定，居民要出示48小時內核酸陰性報告才能上班或出入公共場所。一名教師接到通知後自費做核酸檢測，不料第二天西安的健康碼系統「一碼通」因造訪人數過多而崩潰，公車、地鐵無法出示綠碼和核酸報告，不知所措的居民抱怨不已。

此外，對於需要定期就診的慢性病患來說，封城讓他們無法正常就醫，政府的管理手法令人心急如焚。還有今年的碩士招生考試近期舉行，近14萬考生安排在西安應試，外省學生面臨「跨市從嚴」的巨大難題，「要嘛放棄考試，一年努力打了水漂；要嘛冒著感染風險去西安，返鄉還需要自行承擔隔離費用等一切後果」。

有專家就直言，現在（流行病學調查）根本就是一筆糊塗帳，到底是從防疫酒店漏到了社區，還是從入境時就漏在了機場，都不清楚。西安發現疫情的時候，病毒可能已經經歷多代傳播。