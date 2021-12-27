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中國首個元宇宙產品「希壤」問世 容納10萬人互動

中央社／上海27日電

中國網路巨頭百度今天在其元宇宙產品「希壤」中，舉行中國首場在元宇宙的AI開發者大會，並宣布5年內培養500萬AI人才。財經媒體報導，目前的元宇宙產品仍與大眾想像相去甚遠。

百度今天發布自家研發、中國首個元宇宙產品「希壤」，同時在希壤舉行百度AI（人工智慧）開發者大會（Create 2021）。這是中國首次在元宇宙中舉辦的開發者大會，可容納十萬人互動。

根據上海證券報、界面新聞報導，百度在會中發布，未來五年，百度將在自動駕駛、機器翻譯、生物計算、深度學習框架、數位城市營運、知識管理、AI晶片、個人智慧助手在內的8大關鍵技術，培養500萬名AI人才。

據報導，百度創辦人李彥宏在大會的開場演說中指出，人機共生完全將進入生活之中，「中國有著海量資料和豐富的運用場景，同時又有著政策層面的大力支撐，中國即將迎來AI產業大爆發的黃金10年。」

他並指出，「未來10年，AI將成為改變世界的有力工具，千行百業被重構，人們的生存空間將大大拓展，技術的價值將被充分開發。」

然而據報導，雖然用戶可以藉由VR設備、手機、個人電腦下載並使用希壤，藉由創造自己的虛擬人物，進入百度Create 2021會場聽李彥宏演講。然而李彥宏的演說中並未提到元宇宙的布局情況，主要仍聚焦在智慧交通、無人駕駛等方面的資訊。

根據浙江日報報業集團旗下的財經新媒體銀柿財經報導，在實際使用了希壤並參加了百度Create 2021後，對於這個產品是否已經準備好，打上了一個問號。

報導指出，無論怎麼看，希壤都與大家想像中的元宇宙相去甚遠。「目前玩家來到希壤可做的唯二兩件事就是到處參觀和參加百度Create大會」，從使用者的角度看來「每個人都在迷茫地跑來跑去」、「即使打開麥克風也無法與人對話」，而且雖然號稱可以自行創建外貌，但「大家其實都長得差不多」。

報導並稱，「元宇宙絕不只是3個丁磊一起敲鐘（指網易雲音樂在港交所掛牌上市時，網易創始人丁磊與兩個虛擬分身共同敲鐘），或一群人線上開會那麼簡單。至少，從打通現實和虛擬這個角度看，真正的元宇宙還沒有出現。」

百度 元宇宙 AI

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