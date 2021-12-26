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廣告「瞇瞇眼」涉辱華 模特兒嗆：眼睛小不配做中國人？

記者陳政錄／綜合報導
大陸休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被中國網友認為是辱華。（取材自微博）
大陸休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被中國網友認為是辱華。（取材自微博）

近日中國休閒零食品牌「三隻松鼠」，因兩年前發布的廣告模特兒妝容「瞇瞇眼」，被網友認為是辱華，炒作上微博熱搜，公司也出面致歉。對此，模特兒本人26日晚間在個人微博上親回，無奈不知道自己做錯了什麼，要遭受這種網路暴力，反問網友難道「我眼睛小就不配做中國人了？」

微博名為@菜孃孃的用戶，26日晚間在個人帳號上發文表示，自己就是三隻松鼠爭議廣告圖片上的模特兒。對於網友關注自己的瞇瞇眼，還被認為是辱華，她強調「眼睛，確實就是長成這個樣子，因為我的性格，和表演風格被選中做這個廣告模特。也沒有故意要去營造什麼辱華形象。」

她無奈表示，不知道做錯了什麼要遭受這種網路暴力，「我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」

對於中國網友的愛國情懷，她回應，自己真的是被這件事情氣笑了，並呼籲「愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！大家做一個心態健康的網民吧。」

菜孃孃也坦言，事發時她一整天忙於工作，忙完才看到親朋好友都在關心，覺得需要表達一下態度。她說，在這個互聯網時代，希望大家可以善良一點，「你們的節奏帶的很好，我眼睛小就不該是中國人？我招誰惹誰了？」

綜合媒體報導，近日三隻松鼠一則於2019年10月上線的廣告，在中國社交平台微博上引發熱議，理由是模特兒妝容與Dior展覽照片事件雷同，模特兒「瞇瞇眼」，有辱華之嫌，在登上熱搜後有中國網友留言、轉發和討論。

三隻松鼠爭議廣告模特兒本尊出面回應。（取材自微博）
三隻松鼠爭議廣告模特兒本尊出面回應。（取材自微博）

網友稱「畫面感要是不適合當今的中國人審美，企業運營就應該要規避這種畫面出現」，並諷刺「模特代言人真『高級』」，另有網友說，三隻松鼠「XX大法好」的廣告宣傳語也有疑慮。

對此，三隻松鼠26日中午在官方微博聲明，妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化，並指第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。

三隻松鼠還強調，該廣告是2019年10月上線，時值國潮風流行，因此選擇「國潮風」來進行廣告拍攝，跟今年11月的Dior攝影師陳漫事件沒有關係，絕無刻意醜化。

該廣告是2019年拍攝，時隔兩年多又被炒作，也有網友認為是別有用心，抨擊部分網友...
該廣告是2019年拍攝，時隔兩年多又被炒作，也有網友認為是別有用心，抨擊部分網友愛國心氾濫。（取材自微博）

微博 攝影

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