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談三農工作 習近平：中國人的飯碗主要裝中國糧

記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平強調，要確保糧食供應，中國人的飯碗主要裝中國糧。新華社
中共總書記習近平強調，要確保糧食供應，中國人的飯碗主要裝中國糧。新華社

為確保糧食安全、實現鄉村振興，中國於25日到26日在北京召開中央農村工作會議，中共總書記習近平指出，為應對各種風險挑戰，必須穩住農業基本盤、做好「三農（農業、農村和農民）」工作，措施要硬，執行力要強。他還強調，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧。

據新華社報導，習近平於中央農村工作會議前，主持召開中央政治局常委會會議，專題研究「三農」工作。習近平說，應對各種風險挑戰，必須著眼國家戰略需要，穩住農業基本盤、做好「三農」工作，措施要硬，執行力要強，確保穩產保供，確保農業農村穩定發展。

習近平強調，保障好初級產品供給是一個重大戰略性問題，「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧。」

為此，習近平指出，保證糧食安全，大家都有責任，要有合理佈局，主產區、主銷區、產銷平衡區都要保面積、保產量。他說，對於耕地保護要求要非常明確，全中國18億畝耕地必須實至名歸，「農田就是農田，而且必須是良田。」

習近平表示，要「實打實」地調整結構，擴種大豆和油料，見到可考核的成效，要真正落實「菜籃子」市長負責制，確保豬肉、蔬菜等農副產品供給安全。

對於達成全面小康後，中央力推鄉村振興戰略，習近平指出，鄉村振興的前提是鞏固脫貧攻堅成果，要持續抓緊抓好，讓脫貧群眾生活更上一層樓，「要持續推動同鄉村振興戰略有機銜接，確保不發生規模性返貧，切實維護和鞏固脫貧攻堅戰的偉大成就。」

據報導，中國國務院總理李克強也在國務院常務會議上要求，要毫不放鬆做好糧食和重要農產品生產供應，嚴格落實地方糧食安全主體責任，下大力氣抓好糧食生產，穩定糧食播種面積，促進大豆和油料增產。

李克強說，要切實保障農資供應和價格穩定，調動農民積極性加強田間管理，全力確保夏糧豐收，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，加強耕地保護和質量建設。

對於全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，李克強指示，要紮實穩妥推進鄉村發展建設，改進和完善鄉村治理，持續整治提升農村人居環境，不斷改善農村基礎設施和基本公共服務條件。

習近平 李克強 國務院

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