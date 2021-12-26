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研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

疫情重擊陝西 確診累計達499例、關聯病例追蹤仍困難

記者羅印冲／綜合報導
本輪疫情重擊陝西，累計本土確診已達499例。（取材自澎湃新聞）
本輪疫情重擊陝西，累計本土確診已達499例。（取材自澎湃新聞）

據中國官方通報，過去一日，陝西省新增報告本土確診病例157例（西安市155例、咸陽市2例），自12月9日以來，陝西省已累計報告本土確診病例499例（西安市485例、延安市7例、咸陽市7例）。

陝西疫情目前仍未到轉折點。陝西15日確診的1名病例由於一直沒有症狀，活動範圍也大，導致多人受到感染。據健康時報不完全統計，與該病例有關聯的病例目前已有逾50例，但追蹤困難，使陝西這波疫情迅速蔓延。

據澎湃新聞，梳理發現，陝西新增157例本土確診病例中，因所在工作或生活區域出現確診病例被隔離後確診的有20人，重點人員被隔離後確診的有37人，經核酸篩查因結果異常被隔離後確診的為56人，屬於確診病例密接人員被隔離後確診的有37人，其餘7人屬於到醫院就診或因發燒報備後發現的感染者。

12月25日，西安市政府舉行西安市新冠肺炎疫情防控工作記者會，西安市衛生健康委副主任呂永鵬表示，目前西安已開展多輪核酸篩查工作；截至目前，還有從核酸篩查中發現的陽性人員。

中國工程院院士張伯禮昨表示，基層疫情防控「大意了」。他認為，一般而言，疫情尚需一個或一個半周期才能判斷何時能出現轉折，即還要約20天才能看出分曉。但他強調，西安的疫情肯定能夠阻斷，但需要堅持防疫措施。

疫情 防疫 新冠肺炎

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