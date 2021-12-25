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中企聯合會聲明：反對美方阻新疆產品進入供應鏈

記者羅印冲／綜合報導
中企聯合會聲明，反對美方阻礙新疆產品進入供應鏈。（取材自觀察者網）
中企聯合會聲明，反對美方阻礙新疆產品進入供應鏈。（取材自觀察者網）

美方日前將「維吾爾強迫勞動預防法案」（下稱法案）簽署成法，法案將新疆生產的產品推定為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的產品，中國企業聯合會25日發表聲明，堅決反對美國單方面通過其國內立法和行政措施阻礙新疆產品進入國際供應鏈的貿易霸權行為，堅定支持新疆維吾爾自治區和廣大企業維護自身正當權益。

據觀察者網，作為中國企業代表組織，中國企業聯合會發表聲明，表示美方罔顧事實，通過涉疆法案，推行單邊主義、保護主義、霸凌主義。嚴重損害了中國企業的合法權益，嚴重危害了包括維吾爾族勞動者在內的廣大勞動者權益，是對新疆各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，並將會危害全球供應鍊和產業鏈穩定及相關企業的利益，不利於疫情下全球經濟復甦，對此表示強烈反對。

聲明指，中國廣大企業在生產經營活動中，始終尊重和保障勞動者的宗教信仰、民族文化、語言文字等各方面權益，一貫堅持依法用工，嚴格執行勞動領域法律法規，依法維護勞動者權益，勞動者的勞動權和就業權得到充分維護。廣大企業積極履行社會責任，構建和諧勞動關係，與勞動者共享企業改革發展成果。

聲明又指，中國企業聯合會和廣大中國企業完全贊同中國政府相關立場和採取的一切必要反制舉措。聲明強烈呼籲美國方面正視中國政府、企業界和消費者嚴正立場，停止以各種藉口損害中國企業合法利益，盡快糾正錯誤的立法和行政措施。

新疆 維吾爾 就業

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