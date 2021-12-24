我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

中駐美大使：美國如不想打仗 就要共同遏制台獨

記者林則宏／即時報導
中國駐美國大使秦剛20日接受美國媒體聯合採訪時指出，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。（取自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使秦剛20日接受美國媒體聯合採訪時指出，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。（取自中國駐美國大使館官網）

中國駐美國大使秦剛近日接受多家美國媒體聯合採訪，台灣問題依然是當前美國媒體關注的焦點之一。秦剛告訴美國媒體，如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會。

秦剛並指出，對於中美關係來說，首要是預防危機發生，但美國把過多注意力放在危機發生後的應對上。他說，「什麼危機會讓中美陷入衝突？最令人擔心的就是台灣問題，雙方須盡最大努力預防危機」。

根據中國駐美國大使館官網消息，秦剛20日接受美國多家媒體主編和資深記者聯合採訪，當中有多個問題都涉及台灣。在被問到，在台灣問題上中美如何管控危機時，秦剛說，「我們認為預防危機比管控危機更重要」。

他指出，就在美方對我們說要管控危機的同時，危機卻每天都在發生。管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。

秦剛強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。

他表示，中方所做的都是反應之舉。導致當前台海局勢緊張的是台灣民進黨當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。

秦剛指稱，台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗，美國則在利用台灣來遏制中國，這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。

秦剛說，「中國人民愛好和平，兩岸同屬一個中國。台灣民眾都是中國同胞，我們有句成語叫『血濃於水』，我們不想和自己的同胞發生戰爭，將為兩岸和平統一的前景盡最大努力，因為這最符合兩岸人民的根本利益」。

但他重申，「同時，面對『台獨』勢力的威脅，我們絕不放棄非和平手段，這正是出於阻遏『台獨』的目的」。

秦剛告訴美國媒體，「台獨」對台海局勢和中美關係都構成現實威脅。美國說不希望與中國發生戰爭，中國主張中美和平共處。因此，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但目前雙方都面臨「台獨」的可能性，在美方慫恿下，「台獨」分裂勢力正一步步朝其目標邁進。

他呼籲美方，真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會，讓和平勝出。

此外，對於中美是否會陷入「新冷戰」？秦剛表示，之所以會有新冷戰捲土重來的感覺，是因為美國一些人懷著冷戰思維，把中國當作前蘇聯，但「中國不是前蘇聯，中國共產黨也不是僵化的蘇聯共產黨」。而且中國善於從失敗中學習，從前蘇聯的解體中汲取教訓。

秦剛 共產黨 大使館

上一則

南華早報：美為北京冬奧向中國申請18名官員入境簽證

下一則

中國新法：中企赴海外上市 將統一備案管理

延伸閱讀

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令
7年與民進黨關係生變？ 柯文哲：不是喊台獨就可以貪汙

7年與民進黨關係生變？ 柯文哲：不是喊台獨就可以貪汙
中駐美大使秦剛：Omicron給北京冬奧帶來挑戰

中駐美大使秦剛：Omicron給北京冬奧帶來挑戰
兩手策略? 中俄嗆美後 秦剛喊美合作 共同管控風險

兩手策略? 中俄嗆美後 秦剛喊美合作 共同管控風險

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺