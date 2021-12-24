沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

美國零售巨頭沃爾瑪 （Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆 產品，已引發中國消費者的怒火，紛紛要求辦理退卡。沃爾瑪中國迄今未正式回應，其超過400家門市的營運恐迎來全面抵制。

美國「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）23日生效，全面抵制新疆產品。

在此之前，多名中國網友22日在豆瓣發文指控沃爾瑪中國旗下的高端會員制商店「山姆會員商店」APP，已下架所有新疆產品；還有人圖文並茂指控山姆會員商店早在3月就配合美國下架新疆棉產品。

沃爾瑪被控下架新疆產品的風波在中國越演越烈，今天一度躍為微博 熱搜話題第一名。

綜合中國媒體報導，不僅山姆會員商店APP及其京東官方旗艦店，被發現都沒有新疆產品蹤影；其母品牌沃爾瑪超市也被指下架新疆商品，線上商城搜尋不到相關產品。

在山姆會員商店官方微博，數以萬計的中國網友留言質疑「憑啥下架新疆的產品」，表明要辦理退卡抵制。許多網友怒斥「在中國賺錢還這麼囂張」，揚言「治不了英特爾，還治不了你？」還有許多人呼籲官方動用「反外國制裁法」反制沃爾瑪。

據報導，沃爾瑪客服面對媒體查詢表示，未找到新疆商品可能是因為相應門店目前沒有足夠的庫存；山姆會員商店官方客服也稱，商品的上下架情況，需要根據庫存的實際情況來安排，拒絕回應是否有其他原因。

京東山姆會員店官方旗艦店客服則稱，確實已經下架新疆產品，但這是因為疫情下架，後續還會上架。

不過，沃爾瑪的對手家樂福中國、麥德龍中國卻相繼發文推銷新疆蘋果等產品，號稱「庫存包你夠」，反諷沃爾瑪意味十足。

據報導，中國多次致電沃爾瑪中國公司並聯繫了相關負責人，但迄今都未獲回應。

沃爾瑪1996年進軍中國市場迄今已25年，面臨激烈的零售市場競爭。

據沃爾瑪中國2022財年第3季（截至2021年10月31日的3個月）財報顯示，整體營收1405.25億美元，年增4.32%；但淨利潤31.32億美元，卻大減39.78%，已經連續4季下跌。

沃爾瑪超市營運狀況較差，據不完全統計，2016年至2020年已在中國關閉了約80家門市。截至今年9月，沃爾瑪中國門市從年初的403家減至378家。

不過走高端會員制路線的山姆會員商店，反而蒸蒸日上。目前在中國22個城市開了36家門市，會員數今年已破400萬人。

據報導，沃爾瑪正在中國市場押注山姆會員商店業務，計畫2022年增至40至45家，保持平均每年4到5家的建設速度，未來8年預計在中國市場可達到100家。

從財務數據來看，目前沃爾瑪中國有一大半的利潤由山姆會員商店貢獻。

但這次捲入下架新疆產品風暴，沃爾瑪中國旗下超過400家的門市恐面臨嚴酷的考驗，畢竟沃爾瑪不是英特爾，中國消費者在購物超市有太多選擇。此前遭到全面抵制而被迫撤出中國市場的韓國樂天超市，殷鑑不遠。