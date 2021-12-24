不只英特爾 沃爾瑪中國山姆會員店也「下架新疆產品」

圖為山西太原一家沃爾瑪超市。(中新社)

美國半導體龍頭英特爾因要求供應商不使用任何來自新疆 的產品，近日在中國遭到批評。陸媒今天則報導，美國零售商沃爾瑪 （Walmart）旗下倉儲式商店山姆會員店在中國的應用程式也已下架新疆產品。

中國財經新媒體「時代財經」報導，有中國民眾反映，在山姆會員商店（Sam's Club）的應用程式搜尋欄輸入「新疆」兩字，會出現新疆哈密瓜、新疆和田紅棗、新疆杏等多個關鍵詞供選擇；按下搜尋後，卻會顯示「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

報導又說，之前在山姆會員店銷售的新疆和田駿棗等產品，目前都已被下架。在山姆會員店的線上商城、京東旗艦店等也已經搜索不到任何新疆商品。

報導稱，山姆會員店京東旗艦店客服在回應消費者查詢時表示，確實已經下架了新疆產品，但是因為疫情因素，後續還會上架。

報導又說，山姆會員店的母品牌沃爾瑪超市也下架了新疆商品，線上商城同樣無法搜尋到相關產品。而沃爾瑪中國客服應詢時則表示，未找到新疆商品可能是因為相應門市目前沒有足夠的庫存。

報導表示，時代財經聯繫了沃爾瑪相關負責人，並多次致電沃爾瑪（中國）投資有限公司，詢問關於山姆會員店下架新疆商品的具體原因，但截至發稿，均未獲回覆。

觀察者網日前也報導，英特爾（Intel）本月要求供應商不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務。英特爾因此在中國遭到批評。

英特爾昨天則發出聲明強調，要求供應商不使用新疆產品的初衷是表達遵守美國法律，並非表達立場。

美國眾、參兩院本月稍早相繼通過「防止維吾爾 人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），法案20日送交白宮，總統拜登（Joe Biden）隨即於23日簽署。

根據這部法案，美國未來將全面限制新疆產品進口，僅排除獲美方認證不涉及強迫勞動商品，被視為是美國對中國壓迫維吾爾人究責最重大的一步。