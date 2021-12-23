我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭確診患者嘲諷、辱罵甚至威脅 醫護心力交瘁

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

北京冬奧隔離泡泡恐爆發疫情 中國已有因應計畫

中央社北京23日綜合外電報導

中國官員今天表示，他們已有北京冬季奧運泡泡內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的準備，並已制定計畫，將把有症狀的選手送到特定的北京醫院救治。

明年2月舉辦的北京冬奧很可能成為疫情爆發以來，防疫措施最嚴格的大型體育賽事，除不開放海外觀眾入場，且要求所有參與人員只能在閉環系統中行動。

北京冬奧會組委會疫情防控辦公室副主任黃春說，「屆時絕對會出現病例，還有可能會發生小規模聚集疫情」；並說，因為聚集大量境內外人員，這種傳播風險非常大。

北京冬奧組委專職副主席兼秘書長韓子榮說：「將會有一定數量的陽性案例，這是高度可能的情況。」

除了在抵達中國前強制所有選手和參與人員接種疫苗外，還必須在隔離泡泡中每天進行病毒篩檢，監控健康情況。

由於新變異株Omicron在全球傳播，官方強烈鼓勵選手施打疫苗追加劑，同時也為限量入場的中國觀眾提出觀賽守則。

韓子榮說：「我們鼓勵觀眾為運動員鼓掌加油，不建議摘除口罩唱歌和吶喊。」

選手若驗出病毒陽性反應，將無法參賽。黃春說，無症狀感染者將會進入現場隔離設施，有症狀病患將會被送到北京和張家口的指定醫院。

北京冬奧 疫情 疫苗

上一則

香港研究：中國科興疫苗打3劑仍難防Omicron

下一則

中媒：愛奇藝裁員的背後 是影視行業熱錢的退散

延伸閱讀

西方外交抵制北京冬奧 普亭稱一大錯誤

西方外交抵制北京冬奧 普亭稱一大錯誤
挺過彭帥不倫戀風波？ 日媒：張高麗照片 將在冬奧展示

挺過彭帥不倫戀風波？ 日媒：張高麗照片 將在冬奧展示
「跑馬迎冬奧、快閃逛燈會」 駐紐約總領事黃屏鳴禮炮開賽

「跑馬迎冬奧、快閃逛燈會」 駐紐約總領事黃屏鳴禮炮開賽
港特首北京述職 習近平滿意港選舉：新選制符一國兩制

港特首北京述職 習近平滿意港選舉：新選制符一國兩制

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00

超人氣

更多 >
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天
英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法