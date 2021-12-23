受制美國制裁 華為新品P50 Pocket仍不支援5G

12月23日，華為 冬季旗艦新品發布會上，華為常務董事、消費者業務CEO余承東正式發布摺疊屏新機「P50 Pocket」，這是華為首款縱向摺疊屏手機 ，不過引人熱議是這款不支援5G 。

余承東介紹，華為「P50 Pocket」採用永珍雙環設計，為上下疊放的鏡頭模組及圓形外屏。P50擁有6.9英吋超大柔性屏、21:9的螢幕比例、2790x1188超高解析度、120hz重新整理率及P3全域性色彩管理。P50 Pocket重量僅為190g，厚度為7.2mm，寬度為75.5mm。此外，P50 Pocket搭載全新一代水滴鉸鏈，實現多維聯動升降，螢幕平整度提升28%。

華為P50 Pocket特色在於支持內屏人臉解鎖、外屏人臉解鎖以及側邊指紋解鎖三種生物解鎖方式，內置一塊4000mAh電池，支持40W超級快充，運行了最新版鴻蒙（HarmonyOS）系統；背面小屏名為「智慧外屏」，可用來實現後置自拍功能，支持多款定制主題，支持HarmonyOS 萬能卡片，提供豐富應用，可實現內外屏無感接續，無需翻蓋，接聽電話、快速自拍、智感支付等各種便捷體驗一觸即達。

儘管外觀與性能有亮點，但值得注意的是，雖然發布會官方沒有公布新機採用的處理器的具體型號，但據陸媒IT之家指出，新機依然用高通特供的「驍龍888 4G」晶片處理器，不支援5G。

事實上，華為在今年7月29日推出年度旗艦手機P50 系列，有 P50、P50 Pro 兩款新機，皆搭HarmonyOS 2系統，但不支援 5G 網路。余承東當時曾表示，華為產品仍維持極佳性能，只會出現非常小降速，幾乎可忽略不計，「華為是 5G 和通訊技術的全球領導者，但由於過去2年多歷經美國4輪制裁，限制華為 5G 手機，導致5G晶片只能當4G用」。