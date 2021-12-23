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英特爾禁新疆貨爭議 聲明遵守美國法律、非表達立場

中央社／上海23日電
英特爾。（路透）
英特爾。（路透）

美國半導體龍頭英特爾因要求供應商不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務，近日在中國遭到批評。英特爾22日發出聲明強調，初衷是表達遵守美國法律，並非表達立場。

英特爾（Intel）22日在官方網站、微博發布公開聲明，回應近日有關新疆議題引發的爭議。

據公開聲明，英特爾強調，信中關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，確保遵守美國法律，並非它意或表達立場。對於這封信在中國的合作夥伴中引起了諸多的疑問和顧慮，深表遺憾，並藉此澄清。

英特爾在本月初一封寫信給供應商的信件中提及，「多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

英特爾今天也在聲明中強調，「感謝大家提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國的敏感性。作為一家跨國公司，我們置身一個不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，我們應當以審慎的態度應對和處理。」

英特爾也不忘在聲明中提及與中國有著長久的合作關係，包含在中國有超過36年的投資和深厚的合作，以及1萬多名員工等。

然而中國對於英特爾的批評仍持續，中國藝人王俊凱昨晚透過工作室發布聲明，強調「國家利益高於一切」，宣布與英特爾解除一切合作關係。

英特爾發出聲明。(取自官方微博)
英特爾發出聲明。(取自官方微博)

新疆 勞工 投資

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