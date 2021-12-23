英特爾禁新疆貨爭議 聲明遵守美國法律、非表達立場

英特爾。（路透）

美國半導體龍頭英特爾因要求供應商不使用任何來自新疆 地區的勞工 、產品或服務，近日在中國遭到批評。英特爾22日發出聲明強調，初衷是表達遵守美國法律，並非表達立場。

英特爾（Intel）22日在官方網站、微博發布公開聲明，回應近日有關新疆議題引發的爭議。

據公開聲明，英特爾強調，信中關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，確保遵守美國法律，並非它意或表達立場。對於這封信在中國的合作夥伴中引起了諸多的疑問和顧慮，深表遺憾，並藉此澄清。

英特爾在本月初一封寫信給供應商的信件中提及，「多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

英特爾今天也在聲明中強調，「感謝大家提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國的敏感性。作為一家跨國公司，我們置身一個不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，我們應當以審慎的態度應對和處理。」

英特爾也不忘在聲明中提及與中國有著長久的合作關係，包含在中國有超過36年的投資 和深厚的合作，以及1萬多名員工等。

然而中國對於英特爾的批評仍持續，中國藝人王俊凱昨晚透過工作室發布聲明，強調「國家利益高於一切」，宣布與英特爾解除一切合作關係。