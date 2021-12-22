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挺過彭帥風波？日媒：張高麗照片 將在北京冬奧展示

中國新聞組／北京23日電
中國前副總理張高麗（左）在河北省張家口滑雪場休息區的照片將在明年冬奧會場上展出。（取材自日經亞洲評論）
中國前副總理張高麗（左）在河北省張家口滑雪場休息區的照片將在明年冬奧會場上展出。（取材自日經亞洲評論）

中國女網名將彭帥爆發與前副總理張高麗感情糾紛，至今仍餘波盪漾。據日媒報導，擔任北京冬奧會工作領導小組組長張高麗照片，仍將在明年2月的冬奧會場上展示；外界關注是否意味著張挺過不倫戀風波，啟人疑竇。

日經亞洲評論報導，張高麗的照片將在河北省張家口滑雪場的休息區展出，他曾在2017年12月訪問該地區的照片有兩張，一張是他在紅色橫幅（標語）為背景的雪地上行走，激勵人們為2018年南韓冬季奧運會做準備；另一張則是他微笑與官員握手。

綜合外媒報導，中國政府公告顯示，張高麗曾是冬奧會工作領導小組組長，這個小組的成員包括所有相關部委的負責人，張高麗在該小組內發揮的作用，使得他可以直接與最高級別的奧運官員對接，包括近日和彭帥進行視像交談的國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）。

此外，美國之音報導，在西方部分國家陸續將以「外交抵制」冬奧後，美國ESPN體育頻道引述多名消息人士的話報導，美國國家冰球聯盟（NHL)和美國國家冰球聯盟球員協會（NHLPA）已達成協議，將不派聯盟球員前往北京參加明年2月的2022北京冬奧會，理由是對新冠疫情反彈的擔憂。

為如期舉辦北京2022冬奧會，中國當局設置了空前嚴格的防疫管理措施。一些運動員已經表示擔憂，一旦他們在北京參賽的時候檢被查出新冠病毒陽性，他們可能會面臨長期的隔離。

根據北京冬奧組委的規定，如果運動員在冬奧會期間被檢測出感染新冠病毒，他們可能會被強制隔離至少21天。據報導，超長的隔離期是NHL球員們的一大擔憂，他們可能會被迫長期滯留中國，從而錯過2月休賽期後的補賽和訓練以及薪酬。

自1998年至2014，NHL共參加了五屆冬奧會，但缺席了2018年的平昌冬奧會。從自身利益的角度來說，NHL球隊通常不願意暫停賽季從而讓球員有機會參加奧運會，因為這麼做可能會影響球員的狀態。

北京冬奧 張高麗 NHL

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