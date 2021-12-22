SK海力士收購英特爾NAND業務 北京有條件放行

中國22日有條件批准SK海力士對英特爾NAND事業的併購案，使這項併購案得以完成。美聯社

中國監管機構已有條件批准SK海力士對英特爾NAND事業的併購案，為完成此交易鋪平道路。

中國國家市場監督管理總局22日公告表示，已有條件批准這項併購案，併購後的實體必須履行特定義務，包括不得以不合理價格，向中國國內市場供應PCIe企業級固態硬碟產品和SATA企業級固態硬碟產品，以及在交易條款相當的情況下，銷售價格不得高於其在生效日前24個月內的平均價格等。

海力士這項有史以來最大併購案，先前已獲得歐美監管機構的批准，最後一道障礙就是在等待中國監管機構點頭。該公司力求透過這項併購案，鞏固其在NAND記憶體市場上的地位，海力士是全球第二大NAND記憶體製造商，僅次於三星 電子。海力士和三星都正為了擴大產能和升級技術，投資 數十億美元。

英特爾去年10月同意，以90億美元全現金交易出售NAND事業給海力士，海力士第一階段將先支付70億美元給英特爾，其餘將在2025年3月前支付。海力士將接管英特爾在大連的生產設施，據研究機構TrendForce估計，這將使海力士在快閃記憶體市場的市占率提升至逾20%。