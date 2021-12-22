恒大稱正調動資源 積極與債權人溝通化解風險

中國恒大集團。（路透）

中國恒大22日公告指出，針對該集團目前面臨的風險，中國恒大集團 風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益。

陸媒「澎湃新聞」報導，中國恒大6日就曾公告稱，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，公司董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會，風險化解委員會的成員背景多樣，包括集團現任高管、若干領先企業的高管及專業人士等。

公告顯示，委員會成員包括恒大集團董事會主席許家印、粵海控股集團有限公司副總經理劉志鴻、恒大集團財務總監潘大榮、中國信達資產管理股份有限公司副總裁趙立民、廣州越秀集團股份有限公司首席資本運營官李鋒、國信證券 股份有限公司合規總監陳勇，以及北京 市中倫律師事務所合夥人郝瀚。

中國恒大表示，風險化解委員會儘管不屬於董事會下屬委員會，但風險化解委員會將積極在集團未來風險化解事項中發揮重要作用。董事會相信，風險化解委員會成員的豐富經驗及其能調動的廣泛資源，有利於集團更順利解決目前面臨的各項困難，風險化解委員會的成立及運作，對於集團及全體股東整體有益。