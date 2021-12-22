我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

房地產承壓 中國富人保值標的轉向精品錶

記者黃雅慧／即時報導
中國富人對於精品表的需求提升。（本報系資料庫）
中國富人對於精品表的需求提升。（本報系資料庫）

英媒《金融時報》22日報導，在中國官方大力整頓房地產下，房地產投資者正將注意力轉向精品手表，並視其為更好的保值手段。而美媒「紐約時報」先前也認為瑞士表的未來將在中國。

《金融時報》指出，近幾個月來，隨著富人不再購買更多房產，轉而將多餘的現金花在勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等精品手表上，手表生意開始興隆起來。儘管中國經濟增長放緩，但對名表的購買熱情不減，今年前十個月，中國瑞士表進口激增40%。

總部設在上海的市場研究公司Daxue Consulting的分析師卡米耶•戈雅克（Camille Gaujacq）表示，房地產行業的低迷使許多人尋求其他投資標的，「精品手表可能是（他們找到的）答案。」

報導還稱，雖然消費需求受到經濟衰退的打擊，但高端手表卻越來越受富人追捧。總部位於香港的「英德知市場諮詢」（CSG Intage）在10月對1500名家庭年收入超人民幣50萬元（約7.8萬美元）的中國成年人進行的調查發現，88%的受訪者計劃在接下來的12個月裡保持或增加在精品手表上的支出。這些手表的平均售價為每個7.67萬元人民幣。

無獨有偶，15日美媒「紐約時報」網站也刊出報導稱，對全力追求增長的瑞士製表商來說，與中國的關係是它們賴以生存的基礎。

紐約時報指出，今年1月到10月，瑞士手表對中國的出口總額達到25億瑞士法郎，年增39.8%，比2019年同期增長55.5%。

此外，根據「德勤」10月發佈的一份瑞士製表行業研究報告顯示，57%的受訪高管預計中國市場將出現強勁增長，其中37%的品牌正在向中國市場大舉投資。

蘇黎世私人銀行兼投資管理集團馮托貝爾的奢侈品分析師讓-菲利普·貝爾奇說，「未來幾年，這都會是機遇最大的增長市場，」「我們可以談論美國和亞洲市場，但就體量與規模而言，在可預見的未來，當然是中國市場。」

投資 紐約時報 房地產

上一則

精殘女遭主播帶去拍低俗視討打賞 家屬質疑遭強姦

下一則

「否認性侵指控」 BBC記者：採訪彭帥非聯合早報記者

延伸閱讀

人口老化、房價高漲 去年僅8.4%民眾搬家 1948年來新低

人口老化、房價高漲 去年僅8.4%民眾搬家 1948年來新低
休士頓11月房市交易1萬216套 銷量上揚

休士頓11月房市交易1萬216套 銷量上揚
《老物件情懷》蘇聯牌手表

《老物件情懷》蘇聯牌手表
光天化日下 名表當街被搶 亞裔男：慶幸還活著

光天化日下 名表當街被搶 亞裔男：慶幸還活著

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗