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52例確診...西安午夜起「封城」 每戶2天1人外出採購

記者陳政錄／即時報導
12月21日，在封控管理的西安曲江風景線一社區，小朋友接受核酸檢測。新華社
12月21日，在封控管理的西安曲江風景線一社區，小朋友接受核酸檢測。新華社

由於本土疫情升溫，中國陝西省省會西安市，於22日下午召開的記者會上，宣布提升防控等級，對全市社區、單位實施「封閉式管理」，包括每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資等，於23日零時起實行。據官方數據，西安市常住人口近1,300萬人。

西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎表示，12月20日至21日，西安市完成了一輪全員核酸檢測。但他坦言，經過綜合研判，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，「已經出現了社區傳播」。

為此，西安市倡導全體市民，「非必要不離市」，要求交通管理部門在機場、車站和國省幹道、高速路口等加強查驗，對非必要離市人員進行勸返，並暫停全市長途客運、出租車不得進入中高風險地區。因特殊原因需離開西安的，除持有48小時核酸檢測陰性證明，和相關單位審批手續。

除此之外，為嚴格做好社區管理，西安宣布全市小區(村)、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。

但西安市情防控指揮部也強調，目前，全市糧、油、菜、蛋、奶等供應充足，價格基本平穩，並警告將「依法嚴厲打擊編造傳播涉疫情虛假訊息」的違法犯罪行為，要求市民不造謠、不信謠、不傳謠。

西安市政府表示，上述措施，將於2021年12月23日零時實行，解除時間另行通知，並指將於23日起，實施新一輪全員核酸檢測。

據陝西省衛健委通報，12月21日0-24時，全省新增報告本土確診病例53例（西安市52例、咸陽市1例）。自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例149例（西安市143例、延安市3例、咸陽市3例）。

目前，西安的本土疫情已擴散到咸陽、延安和東莞、北京、河南周口等五地，全市現有3,574所學校停課，封控區229個，管控區76個，封控16萬人，管控68.5萬人。

陝西省疾控中心主任劉峰先前證實，陝西此次疫情感染來源初步判定為境外輸入，疫情感染來源初步判定為12月4日巴基斯坦航班輸入。專家坦言，該例輸入後，到12月9日西安出現了首例確診，中間已經隔了好幾天，因此雖然傳染源查清楚了，但傳播鏈條還不清楚。

疫情 檢測 北京

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