BBC記者：採訪彭帥非聯合早報記者 數篇文章由中宣部供稿

彭帥19日現身上海，否認說過曾遭性侵，引發外界更多質疑。 （取材自推特）

中國網球明星彭帥 「指控」前中國副總理張高麗性侵 一事餘波未了，事件主角彭帥「現身」接受聯合早報採訪，據稱否認性侵指控。但英國廣播公司(BBC)記者馮兆音在推特發文指出，採訪彭帥的顧功磊實於2017年已離開聯合早報新聞部，不具備採訪資格。

自由亞洲電台報導，據指出，顧功磊離開新聞部後在聯合早報撰稿數量不多，其中數篇由宣傳部供稿。馮兆音在推特發布的一張截圖顯示，顧功磊發表的文章，最後出現「本文由廈門市委宣傳部呈獻」的字眼。

據報導，顧功磊在其領英（LinkedIn）專頁介紹，她於2010年10月加入聯合早報成為特派員，2011年7月成為該報重慶記者站主任，2013年7月至2017年5月成為該報駐上海特派員，2017年6月至2017年11月是該報大中華區總監，負責「媒體解决方案」。由2017年11月至今，顧功磊出任「新加坡 報業控股助理副總裁兼新晨業管理諮詢總經理，工作地點在上海。

另據媒體報導，「新加坡報業控股」就是聯合早報的持有人，而新晨業管理諮詢公司是聯合早報的廣告營銷方。聯合早報的官方網站對其介紹也顯示，顧功壘多年前曾做過編輯，但五年前就已經轉入廣告營銷商業部門，目前相當於聯合早報駐上海的銷售代表。

有專家表示，截至目前為止，所有中國發出的帶官方色彩的彭帥闢謠信息，都不是媒體，而是官媒記者個人名義發出來的。他也質疑，此次的報導其實是假記者、中國的大外宣系統協同運作。