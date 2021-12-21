美人魚表演也可成為中國國家級正式賽事

中國首屆美人魚表演賽正在三亞舉行，共有41名選手參加個人組與團體組的比賽。圖為參加女子單人項目的選手。（中新社）

首屆中國美人魚表演賽21日在海南三亞亞特蘭蒂斯舉行。該賽事是美人魚運動在中國舉辦的第一場國家級賽事，聚集中國全國範圍內的專業裁判及選手。

騰訊新聞報導，參賽選手必須持有經認證的潛水美人魚執照。首屆中國美人魚表演賽設有男子單人、女子單人和四人團體三個項目，經層層嚴苛篩選，共有41名選手進入個人組與團體組的正式比賽。

比賽場地位於三亞 · 亞特蘭蒂斯標誌性的區域—大使環礁湖。大使環礁湖的透明壓克力觀賞幕牆長達16.5米、高達8.3米、厚達0.65米、深達11米，蓄有13500噸海水，達到「全國美人魚賽事手冊」的標準。

21日參賽選手們身著專業的魚尾潛入水下，展示平行側游、平行仰遊、後翻360、美人魚泡泡、水中懸停等出色技巧,呈獻了高度專業而又異彩紛呈的表演。大使環礁湖中游曳的數萬尾海洋生物，也為賽事增添更多靈動與亮色。

「美人魚運動」是中國近年來新興的一項水上運動。它結合花樣游泳 、自由潛、蹼泳以及瑜伽等運動的特點，同時極具觀賞性，近年愈來愈受到中國民眾關注。目前中國的美人魚運動尚處於發展初期，但具備巨大的市場潛力。

中新社報導，三亞海昌夢幻海洋不夜城一家餐廳的駐場美人魚表演者白零娜先前表示，她每天在中、晚餐時間下水，迎著水流遊到不同的包廂，透過壓克力幕牆與就餐的客人互動。她樂於在水中展現自己美的一面，因為工作時間短且固定，且對收入及工作氛圍很滿意，「在水裡，累並享受著」。

另一名「00後」的許予予表示，她當初考上美人魚教練是因為喜愛自由潛，沒想到這兩年很多人想來學，她慢慢從愛好到副業，發展成現在的職業。她說，穿上魚尾裙游泳，靠的是擺動腰腹產生動力，如波浪般律動的優雅，吸引包括不少男性在內的愛好者加入美人魚隊伍中。

美人魚的興起也帶動相關裝備的發展。以魚尾裙為例，材質從紡織材料到定製矽膠，售價從幾百元到上萬元人民幣不等。在中國設計師的推動下，魚尾裙風格從單一的仿真寫實走向多元，湧現出動漫 二次元風格、漢服風格等，甚至還有設計師將京劇 元素融入其中。