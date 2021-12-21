薇婭罰款逾13億元創紀錄 網友嘆得工作2萬多年

薇婭逃稅挨重罰，外界譁然：原來直播這麼好賺。 （中新社）

中國電商主播薇婭 遭鉅額罰款近新台幣60億元，網友對富人逃稅行為表示憤慨，稱一般人要工作2萬多年才還得完。不過，也有專家認為，這個例子對2億個中國「靈活就業 」民眾繳稅會有影響。

中國「直播一姐」薇婭20日因逃漏稅遭官方鉅額罰款人民幣13.41億元（約合2.1億美元），其中偷逃稅款7.03億元，其餘是滯納金和罰款，這項消息立刻成為社群平台微博的熱搜話題。

有網友計算，假設月薪5000元，要工作2萬2000多年，「我從盤古開天地開始工作，也掙不到13億。」還有人指出，13.41億元，相當於全國人民每人分到1元。

薇婭的罰款確實已經創下中國明星、網紅個人被罰稅款的新紀錄：2018年，影星范冰冰被罰8.84億元；今年4月，影星鄭爽被罰2.99億元；11月，網紅主播雪梨、林珊珊分別被罰6555.31萬元和2767.25萬元。薇婭的罰款，比這幾個人的罰款總和都還要多。

官方以「偷逃稅」名義開罰，讓薇婭很難獲得同情。有網友說，「一天的收入抵別人幾年、幾十年、幾輩子，還要幹這種違法的事情，真是利令智昏」，也有人留言：「稅收是調節貧富差距的重要手段，給薇婭喊冤的人，你一個月繳幾個子啊？」

對薇婭開罰已經達到警示作用。中新社等媒體報導，在稅務總局發布的通知中明確指出，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或者免予處罰。已有上千人主動自查補繳稅款。

當局這波查稅動作並非突如其來。3月，市場監管總局正式公布「網路交易監督管理辦法」。5月，國家網信辦等部門聯合發布「網路直播行銷管理辦法（試行）」，特別提到稅收問題並規定，要對粉絲數量多、交易金額大的重點直播間運營者採取安排專人即時巡查、延長直播內容保存時間等措施。

新京報引述中國政法大學財稅法研究中心主任施正文說，目前網購主播的逃漏稅方式基本一樣。一種是隱匿個人收入，還有一種常見的是，透過設立工作室將勞務報酬轉化為經營所得，並且在一些地區享受地方財稅優惠政策，再以稅率較低的核定徵收方式報稅 。

在中國，個人稅率最高可達45%，但是經營所得最高稅率是35%，企業經營所得在符合條件的情況下可以採用核定徵收的方式，稅率最低甚至只有5%。

綜合陸媒報導，薇婭這次罰款中，有一部分可能就涉及將自己的勞務報酬以註冊個人獨資企業的方式來報稅，但這種方式不一定符合獨資企業的經營定義。

薇婭的丈夫及事業合夥人董海鋒20日晚上發出道歉信，指自己聘用了所謂專業機構幫公司進行「稅務統籌合規」，但後來才陸續發現這些稅務統籌其實存在問題，因此終止了和這些機構的合作，並按照45%的個人所得稅率全額繳納薇婭相關稅款。

上海金融與法律研究院研究員劉遠舉今天在網上撰文指出，很多人都是把個人收入轉化為公司收入，然後用很低的核定稅率報稅，但現在這條路行不通了。

他說，隨著網際網路的興起，獨立的個人已經在市場經濟中占有越來越重要的地位，個體與企業的邊界已經變得模糊了。對於個人勞務的認定，以及相關稅率，需思考是否應該與時俱進地調整。

他認為，當前中國2億「靈活就業」者中的佼佼者，都會面臨薇婭的問題。