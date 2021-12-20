王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

王力宏。（取材自微博）

王力宏 與妻子李靚蕾 離婚大戰延燒，王力宏20日在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。然而，王力宏道德敗壞讓中國官媒不埋單，中國官媒環球時報微博 直接寫下「王力宏必須涼」。

王力宏發出聲明，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」、「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害」。

王力宏放棄本來要一一回擊李靚蕾的計畫，直接宣布暫時退出演藝圈。

然而，中國官方近年嚴格要求藝人品德操守有，環球時報微博對王力宏毫不留情，認為他暫時退圈，這恐怕還不夠，稱「失德藝人必須涼。娛樂圈明星因踩踏法律和道德邊界而翻車的情況頻頻出現，給人的印象是：該領域已是社會道德風氣黑洞。」

環球時報直言「包括王力宏在內的一眾明星在被曝出私德有虧、甚至有違法犯罪行為時，依然有不少死忠粉絲為偶像叫屈。如果不對此畸形現象予以糾偏，被引入歧途的可能是更多年輕人原本可以健康明亮的人生。」