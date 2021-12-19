澄清信件自己寫 彭帥否認被監視：我一直都很自由

中國網球女將彭帥接受訪問稱，從未說過寫過遭任何人性侵。（路透）

曾自揭與中國前副總理張高麗有段不倫戀的中國網球女將彭帥 日前在上海接受新加坡聯合早報訪問表示，自己目前一直住在北京的家裡，前天到上海觀看滑雪 賽，被詢問出入是否自由、是否有人監視她時，她反問：「為什麼會有人監視呢？一直都很自由。」當記者問到有關「性侵 」的傳聞時，彭帥正色地說，「我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

據聯合早報報導，彭帥19日現身2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海楊浦站決賽現場。她接受聯合早報短暫採訪時強調，從未說過寫過任何人性侵她，並表示她早前寫給國際女子網球協會（WTA）主席的信，「完全出自本人意願，自己一直都很自由」。

19日在上海楊浦濱江綠之丘1.5公里長人工造雪賽道舉行的是男子和女子半決賽與決賽，也是楊浦站的終結賽，只有受邀嘉賓前來觀賽。

當天中午12時10分進行最後一項男子滑雪決賽時，彭帥、中國籃球明星姚明、乒乓球手王勵勤，以及帆船女將徐莉佳一起出現在主辦方劃定的五樓露天看台嘉賓觀賽區域，全程觀賽20分鐘左右。

彭帥身穿印有「中國」字樣的紅色上衣、黑褲和白色運動鞋，披上一件背後印有「CHINA」英文字樣的黑色羽絨服，扎了辮子，略施淡妝，神情較為自然和輕鬆。她和其他三名體育健將聊天，偶爾露齒微笑，看看手機。

報導說，露天的U型看台設在嘉賓室外，他們也和另一名陪同的男工作人員交談，不遠處後方還有一名攝影師和一名安保人員。

男子滑雪決賽大約12時30分結束，彭帥等人往觀台出入口方向的電梯走來，聯合早報記者立即上前在電梯門口和彭帥進行採訪，期間她回應有關個人安全與自由，及早前與國際女子網球協會（WTA）和國際奧委會溝通事宜，前後交流約八分鐘。

彭帥稱，自己目前一直住在北京的家裡，前天到上海觀看滑雪賽。被詢問出入是否自由、是否有人監視她時，她停頓了一下反問：「為什麼會有人監視呢？一直都很自由。」

當記者問到有關性侵的傳聞時，彭帥正色地說：「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」她也表示，微博內容是她人隱私，「大家有很多誤解」。

她也說，之前中國官媒CGTN推特所公開、她寫給WTA主席西蒙的信，中文都是她本人寫的，而且「完全出自本人的意願」。她的英語水平不足以把中文信翻譯成英文，「但意思和我回覆西蒙先生本人的郵件幾乎是沒有任何信息差異的。」

有關她和國際奧委會主席巴赫的視訊通話，彭帥表示不記得具體是哪一天，但證實「視訊是在北京的家裡進行」。至於下來是否有出國打算？她回答，現在沒比賽，受疫情影響暫無出國的打算，「我現在出去是做什麼？」

上月初，中國網上突然傳出35歲的彭帥與75歲的張高麗發生不倫情事，之後彭帥在社交媒體上消失。

雖然中國官媒CGTN通過推特發出她給WTA主席西蒙的英文電郵截圖，彭帥在其中否認曾被性侵；國際奧委會也發聲明介紹彭帥與巴赫的視訊通話，之後網上傳出彭帥出席其他活動的短片，但這些都無法打消外界對她安全與自由情況的疑慮。西蒙也對外表示，不相信他所收到的信是彭帥本人所寫。

彭帥事件發酵後，WTA本月1日宣布，將暫停在中國和香港的所有賽事。

彭帥接受《聯合早報》採訪摘錄：

問：（你）現在是住在家裡嗎？

答：對，一直都住在家裡。

問：大家很關心你的安全，出入自由嗎？會有人監視或者怎樣嗎？

答：為什麼會有人監視呢？一直都很自由。

問：你上個月初在微博上發了一條文，可能有一些陳述，但是CGTN在推特說您給WTA的主席發了一封電郵信，裡邊說性侵是不真實的，這封電郵是您自己寫的嗎？

答：我覺得你這個是幾個問題。首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過、寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。然後關於微博，首先是我個人隱私的問題，可能大家有很多的誤解，所以不存在任何這種扭曲的解讀。關於你剛才說WTA，中文我回覆給WTA主席西蒙本人的信都是我本人所寫，我沒有辦法把中文譯成英文。CGTN的是翻譯版本，但意思和我回覆西蒙先生本人的郵件幾乎是沒有任何信息差異的。

問：您寫給WTA主席的信，中文的也是出自您本人的意願嗎？

答：完全完全（點頭），對對，完全是（點頭）。

問：之後國際奧委會好像和您有兩次視訊，第一次半個小時左右，第二次沒有說時長，大概什麼時候做的兩次視訊通話，您還記得嗎？

答：幾號那我肯定不可能記得清楚。但是首先我覺得非常感謝國際奧委會巴赫先生，還有艾瑪女士和李主任，我很開心跟他們有視訊交流。

問：那個視訊通話是在北京的家裡嗎？

答：對對。

問：接下來還有出國的打算嗎？或者去其他地方，像這次來上海觀看滑雪比賽？

答：我現在沒有比賽了，不會說去額外的……如果正常的以後看比賽、正常的吧，（但）不能說我要去額外證明什麼……我現在出去是幹什麼？你告訴我。

問：現在在北京每天都做些什麼？每天都有出門或者會會朋友？

答：這個我覺得留給下次有時間的話再跟大家分享。謝謝大家關心。