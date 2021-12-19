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近7成中國年輕人 下班回家就「躺平」

羅印冲/報導
中國七成年年人下班回家先「躺平」。圖為四川都江堰躺平自拍的貓熊雕塑。（新華社）
中國七成年年人下班回家先「躺平」。圖為四川都江堰躺平自拍的貓熊雕塑。（新華社）

忙碌辛苦工作一天回家後，你最期待的是什麼？有人會小酌一杯，讓頭腦放空；也有人運動健身，維持體態。根據中國一項調查顯示，近7成年輕人會選擇回家「躺平」。

北京青年報引述中國「當代年輕人下班行為報告」顯示，能在下午6時前下班的幸運兒只占2成2，有3成5在晚上8時後還在公司加班，而工作接近到凌晨的有8%。此外，工作超過10小時的，一線、新一線城市人群占比超過87%。

再厲害的打工人，下班後也過著普通人的生活。調查顯示，超過67%的年輕人會選擇回家「躺平」；大約64%的年輕人可能會選擇追劇、看書；33%的人可能選擇健身運動。

洗菜做飯、約會娛樂、逛便利商店等，都是超過20%年輕人可能的選擇。而擼貓遛狗、按摩泡澡、喝酒歡唱也是不少人下班後的放鬆方式。

有人放鬆，有人選擇悄悄「內捲」（形容內部過度競爭），超過37%下班後可能繼續工作學習。

好不容易拖著疲憊的身體回到家，如果突然來了工作消息或電話，你會回覆嗎？有近6成6的年輕人選擇「會」，2成5表示「隨緣」，還有大約9%的「勇士」毅然選擇「不會」。

是什麼給了他們不回工作訊息的「膽量」？根據調查，「我下班了為什麼還要工作？」、「裝沒看見」及「就是剛（指態度強硬）」為前三大原因。至於仍會回工作消息的年輕人，調查說，他們絕大多數是不得不回，怕耽誤工作或丟工作；也有人稱，回消息是一種本能。

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