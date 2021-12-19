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香港泛民拒投票 立法會選舉投票率勢創新低

中央社香港19日電
低投票率反映出香港泛民主派支持者杯葛選舉，只有建制派支持者投票。(美聯社)
低投票率反映出香港泛民主派支持者杯葛選舉，只有建制派支持者投票。(美聯社)

香港立法會換屆選舉仍未結束，截自當地時間今晚8時30分(美東時間上午7時30分)，投票率只有27.92%；如此低的投票率反映出泛民主派支持者杯葛選舉，只有建制派支持者投票。

本屆選舉的選民人數為447萬2863人，根據選舉委員會的公布，截自晚上8時30分，投票人數為124萬8648人，投票率為27.92%。

投票時間至10時30分結束，有部分投票站因不同因素略為延長投票時間。儘管投票人數應還會增加，但相信增加有限。翻查資料，在歷屆立法會選舉中，以1996年的投票率最低，只有35.8%。

而近3屆的投票率依次是45.2%（2008年）、53.05%（2012年）、58.28%（2016年）。

從今天點票的進度看，本屆投票率很大機會創下歷屆新低。不過，有人認為，這也是意料中事。

在2019年「反送中」運動之後，香港2020年中實施了國安法，又「完善」選舉制度，規定所有公職人員必須遵守基本法和效忠特別行政區。

在各種政治壓力下，泛民陣營不派人參加本屆選舉。在泛民的杯葛下，外界早已預料其支持者不會出來投票，勢必令本屆投票人數大減。

在歷屆地方直選中，泛民的得票率一直高於建制派，據分析，如果扣除這次泛民支持者不投票，27.92%的投票率也許就是建制派的基本盤，而如果最終投票率有所增加，比如超過30%，相信已符合當局的預期。

如此低的投票率也反映出歷經「反送中」之後，香港社會持續撕裂，泛民和建制涇渭分明，前者對參政抱持「躺平」心態，後者則積極參與，香港正式踏入「愛國者治港」時代。

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