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北京連16天零本土恐中斷 通州一學生核酸陽性

記者陳政錄／即時報導
北京市通州區宋莊鎮小堡村華卿畫室附近，正進行封控管理。取自北京交通廣播
北京市通州區宋莊鎮小堡村華卿畫室附近，正進行封控管理。取自北京交通廣播

隨中國近日疫情多點爆發，北京市連續16天未新增新土病例的紀錄也可能中斷。據通州區疾控通報，19日下午1時許，北京市通州區宋莊鎮小堡村華卿畫室一名學生，核酸檢測結果為陽性，該地目前正進行管控和疫調溯源工作。

北京市通州區疾控中指出，2021年12月19日13時30分，通州區宋莊鎮小堡村華卿畫室一名學生核酸檢測結果陽性，通州區立即響應，對華卿畫室進行管控，同步展開流調溯源工作，包括對陽性檢測者啟動轉運，對排查出的密接、次密接人員隔離管理。

目前，北京市官方正在對華卿畫室展開全員和環境核酸檢測。據北京交通廣播報導，附近居民表示，今天下午現場已拉起了警戒線，有在附近工作的人員，陸續前往集中核酸檢測點進行檢測。

在此之前，北京市通報，12月18日0時至24時，北京無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。這是北京連續16天無新增本土病例。

據中國國家衛健委通報，12月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例83例。其中境外輸入病例39例；本土病例44例（浙江31例，其中紹興市25例、寧波市6例；陝西10例，均在西安市；廣東3例，其中東莞市2例、廣州市1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）。

北京 檢測 疫情

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