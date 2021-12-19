中俄執政黨對話會劍指美國：反對以民主干涉內政

中俄執政黨對話會劍指美國，強調反對以民主干涉內政。（取材自澎湃新聞）

中共 中央對外聯絡部和俄羅斯 統一俄羅斯黨17日以視訊方式共同舉行主題為「堅定走符合國情的發展道路」的中俄執政黨特別對話會，中聯部部長宋濤和統俄黨最高委員會主席格雷茲洛夫（Boris Gryzlov）出席並致詞。據發布，中俄兩國執政黨代表達成共識，堅決回擊國際上某些勢力打著民主、人權的幌子，對中俄兩國內政橫加干涉，強調反對以推進民主為藉口，干涉他國內政的行為。

據澎湃新聞，會議上，兩國執政黨代表共同表示，兩黨將共同落實兩國元首近期視訊會晤達成的重要共識，為推動兩國各領域合作、增進兩國人民友誼繼續發揮重要作用。中國國家主席習近平 15日與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。

宋濤表示，中共同統俄黨建立關係20年來，保持緊密戰略溝通，開展卓有成效的交流合作，不斷鞏固中俄關係的政治基礎。中共願同統俄黨一道，全面落實好兩國元首達成的重要共識，發揮兩黨多層次交流機制作用，助力兩國各領域務實合作，為促進新時代中俄關係高水平發展作出更大貢獻。

格雷茲洛夫表示，將同中共共同落實兩國元首近期視訊會晤達成的重要共識，為推動兩國各領域合作、增進兩國人民友誼繼續發揮重要作用。

一個國家選擇什麼樣的發展道路，取決於這個國家的歷史文化、社會性質、經濟發展水平，取決於本國人民根據自身國情作出的自主選擇。宋濤表示，中共團結帶領中國人民走出了一條符合中國實際，順應人民意願，真正保證人民當家作主的正確道路。

格雷茲洛夫強調，世界各國有權自主探索自己的發展道路，絕不允許一國將其發展模式強加於他國。

中俄兩國執政黨代表達成共識稱，堅決回擊國際上某些勢力打著民主、人權的幌子，對中俄兩國內政橫加干涉，維護主權國家自主選擇發展道路的正當權利，反對以推進民主為藉口，干涉他國內政的行為。

宋濤並引中共總書記習近平的話表示，民主是各國人民的權利，不是少數國家的專利，反對國際上一些力量打著民主旗號，大搞陣營對壘，破壞國際安全穩定。

格雷茲洛夫直言，近期舉辦的所謂「民主峰會」，實質上是服務其地緣政治目的的政治鬧劇。俄中兩黨將堅定支持對方國家走符合本國國情的發展道路，共同反對離間俄中關係的行為，推動建立更加公正合理的多極世界。

對話會還通過了「中俄執政黨特別對話會共識」。