我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

來不及到醫院 華母自動駕駛中產「特斯拉寶寶」

中國反壟斷局：雙11網路零售「二選一」基本停止

記者羅印冲／綜合報導
圖為京東消費及產業發展研究院院長劉暉站在「雙十一」銷售數據展示板前。（美聯社）
圖為京東消費及產業發展研究院院長劉暉站在「雙十一」銷售數據展示板前。（美聯社）

中國市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長、國務院反壟斷委員會秘書長甘霖表示，今年「618」和「雙11」期間，網路零售市場「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。他並指，「舉報」是目前發現問題線索的主要途徑。

中國紀檢監察報報導，甘霖表示，市場監管總局11月加掛「國家反壟斷局」牌子，設立競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司，分工負責反壟斷相關工作，同時組建競爭政策與大數據中心，強化反壟斷、競爭政策理論研究和技術支撐。

甘霖指出，市場監管部門加快推進「反壟斷法」修訂，修正草案已提請全國人大常委會審議；也發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南」，對平台經濟領域相關市場界定、市場支配地位認定等難點問題和「二選一」、算法共謀、大數據「殺熟」等典型壟斷行為反壟斷監管作出系統性規定，增強反壟斷法律制度的可操作性和可預期性。

他並表示，依法查處社會反映強烈的「二選一」行為。依法查處平台經濟領域「二選一」壟斷案，並發出行政指導書，要求涉案企業全面整改，對防止平台壟斷、規範競爭行為發揮了重要作用。今年618和雙11期間，網路零售市場二選一行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者得到更廣闊空間。

甘霖指出，深入核查平台企業違法實施經營者集中案件線索，2020年以來，對88件違法實施經營者集中案件作出行政處罰，處罰金額6000萬元人民幣（約945萬美元）。

他並指，「舉報」是目前發現問題線索的主要途徑，反壟斷執法機構採取五種措施調查涉嫌壟斷行為。確定具體罰款數額時，綜合考慮違法行為性質、程度和持續時間等因素。

國務院

上一則

濫伐古樹激怒北京 廣州「文明城市」資格被拔

延伸閱讀

頂級公司市值狂飆 高層猛賣股 馬斯克單月售出120億

頂級公司市值狂飆 高層猛賣股 馬斯克單月售出120億
反壟斷政策下 微信、淘寶首次實現「互聯互通」

反壟斷政策下 微信、淘寶首次實現「互聯互通」
百信銀涉壟斷挨罰 中國銀行業反壟斷第一案

百信銀涉壟斷挨罰 中國銀行業反壟斷第一案
中國反壟斷 罰阿里、騰訊、百度、京東、滴滴、美團等

中國反壟斷 罰阿里、騰訊、百度、京東、滴滴、美團等

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了